“Me enseñaron a ser el primero desde niño”: Reynold Alexander se despide de “Super Chef Celebrities”

Lo cierto es que, para el mago, no había mucha magia que hacer, pues desde que se convirtió en uno de los 18 participantes , alertó que su conocimiento culinario era nulo y que iba a adquirir todo el conocimiento que pudiera. “Yo gané experiencias, sabiduría, amistades y conocimiento. Yo no pensé ni en ganar, yo fui y pasó lo que pasó. Todo es como lo veas”.

“Yo no como pescado, es un plato que no puedo ni probar… son cosas que pasan, pero eso es parte de la competencia”, expresó sobre lo sucedido anoche en el Fogón, donde se encontraba junto a la actriz, Juliana Rivera; el creador de contenido, Gianluca Perotti y el cantante Manny Manuel.

“Realmente no tenía ninguna expectativa”, aseguró sobre su participación en el programa de Wapa Televisión. “Fui a pasarla bien. Yo no fui a sentirme en un ambiente de competencia, porque realmente ese ambiente no está, todo el mundo fue en buena onda. Me siento bien contento con el desempeño porque al fin de cuentas, yo nunca he hecho nada de esto, ni cocinado nada. Y el hecho de que el risotto saliera… eso es un logro”, contó al recordar cuando preparó un risotto de pollo a la criolla con arañitas.