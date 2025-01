Ganadores de “Super Chef Celebrities” comparten sus consejos para los nuevos participantes

¿Qué consejo le darías al nuevo grupo de celebridades de Super Chef Celebrities?, preguntó este rotativo.

“Disfruten, escuchen y anoten absolutamente todo”, recalcó la también influencer. “También el organizarse, esto fue algo que yo aprendí a mediados de la competencia. La organización es clave. Además, no puedes dejar que el temor de no saber hacer algo, te tranque y te impida seguir progresando. Hay que intentarlo, manos a la obra. Si te sale mal, no pasa nada. Otra cosa que entiendo me ayudó mucho es que estudié un montón. Leí libros de cocina y videos en YouTube de chefs que dan tips para cocinar”.