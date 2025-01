“El sabor lo tengo yo por dentro”: Esto pasó en la primera noche de “Super Chef Celebrities”

Un plato de risotto de pollo criollo acompañado de arañitas de plátano fue el causante de las primeras cortaduras de esta temporada. Sin embargo, esto no fue impedimento para que todos los participantes completaran la receta, aunque algunos de los platos quedaron un poco secos o muy bajos en sal y sazón.

“Es el primer día, no perdamos la fe” , comentó el chef Enrique Piñeiro al degustar la presentación de Reynold Alexander , quien no logró hacer magia y conquistar el paladar de los chefs Giovanna Huyke y Héctor Rosa , quienes completan los “Jueces del Olimpo”.

“Ni me corté ni se quemó nada. Crudo no sé si está, pero quemado no”, agregó por su parte Joffre quien no utilizó la sal necesaria al risotto. “Y es que el sabor lo tengo yo por dentro”.