Dicen que el que no arriesga, nunca sabe si puede llegar a ganar, y aunque el paso de Josué Carrión “Mr. Cash” no fue tan largo como él esperaba, lo cierto es que lo que le dejó la cocina de “Super Chef Celebrities” lo hace sentir ganador.

“Lo importante es que me atreví y de eso se trata todo” , aseguró el presentador en entrevista con El Nuevo Día luego que su platillo en la noche del lunes de “fogón” lo llevara a achicharrarse y caminar por el “Pasillo de las cenizas” de la tercera temporada.

“Tengo sentimientos encontrados. Conocí gente linda, y me reencontré con mucha gente linda que trabajó por tanto tiempo conmigo en Wapa. Ese pequeño adiós lo pone a uno triste, pero a la vez, muy satisfecho con la experiencia de estar en el lado de los participantes en este concepto televisivo”, aseguró Mr. Cash.

¿Qué fue lo más difícil en la cocina de “Super Chef Celebrites”?, preguntó este rotativo.

“El tiempo… es algo que te lleva contra la pared” , respondió rápidamente. “Es un tiempo limitado, para uno buscar la compra y ejecutar platos que nunca has hecho en tu vida, o por lo menos yo, que lo único que se hacer es arroz, habichuelas y huevo frito. Hay muchas cosas en la mente debido al factor tiempo”.

No obstante, reiteró que se va con deseos de “aprender más”. “Son tremendos chefs que uno tiene ahí de frente, con buenos tips para nosotros. De verdad que me quedé con hambre de más, y de seguir metiéndole mano a la cocina. Me gustó muchísimo”.