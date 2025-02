Jennifer Colón tras ganar la “espátula de oro” en “Super Chef Celebrities”: “Se siente brutal”

Tras concluir la jornada, la prometida del fotógrafo, videógrafo y cineasta puertorriqueño Johan López acudió a sus redes sociales con un mensaje lleno de esperanza y motivación. Las felicitaciones de parte de familiares, amigos y fanáticos no faltaron.

“¡OMG! Me gané la espátula de oro. De la vara a ganarla con una receta tan complicada coreana. Se siente ¡brutal! Voy a seguir dándole con todo y no me voy a confiar, quiero disfrutar este proceso y aprender muchísimo de todos los consejos de los chef del olimpo", expresó Colón Alvarado.