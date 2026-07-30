“Llegó el momento”: Joealis Filippetti anticipa una nueva etapa en su vida

La cantante y comediante Joealis Filippetti sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al publicar un video cargado de emoción y expectativa en el que adelantó que está a punto de emprender un nuevo rumbo en su vida. Sin ofrecer detalles concretos sobre sus planes, la integrante del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo Puerto Rico aseguró que la determinación ha sido producto de meses de reflexión y oración, y que se siente completamente tranquila con el paso que está a punto de dar.

Desde el inicio de su mensaje, Filippetti recurrió al humor para captar la atención de su audiencia. “Papelón. No, no es un papelón, pero quería llamar la atención de ustedes”, expresó entre risas, antes de entrar en un tono más íntimo y reflexivo.

La exponente explicó que siempre ha considerado importante mantener a sus seguidores al tanto de los proyectos y metas que marcan las distintas etapas de su vida. Por esa razón, sintió que era momento de compartir con ellos una noticia que, aunque todavía permanece incompleta, representa un cambio significativo para su futuro.

“Los que llevan tiempo siguiéndome saben que siempre me ha gustado compartir proyectos nuevos, cada vez que tengo una meta, un sueño”, manifestó.

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Según relató, la decisión no fue tomada a la ligera. La comediante confesó que ha atravesado un proceso personal de discernimiento que incluyó momentos de oración y análisis profundo antes de sentirse preparada para dar el siguiente paso.

“Han sido meses de mucha oración. Yo sé que esta decisión va a traer muchos cambios en mi vida, pero también siento que llegó el momento”, indicó.

Las expresiones de la creadora de contenido rápidamente despertaron curiosidad entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre la naturaleza del anuncio. Algunos interpretaron sus palabras como una posible mudanza, mientras que otros sugirieron que podría tratarse de un nuevo proyecto profesional o incluso una experiencia fuera del país.

Aunque evitó entrar en detalles, Filippetti dejó claro que el cambio que se aproxima tendrá un impacto importante en su desarrollo personal. “Dentro de poco voy a iniciar uno de los viajes más importantes de mi vida”, afirmó, una frase que se convirtió en el centro de la conversación en redes sociales.

Más allá del misterio que rodea el anuncio, la multifacética aprovechó el espacio para transmitir serenidad a quienes la siguen. En su mensaje insistió en que se encuentra bien y convencida de la decisión que ha tomado.

“Quiero que sepan que estoy bien, que estoy en paz con mi decisión, que este nuevo capítulo es importante para mí”, expresó.

Asimismo, agradeció públicamente el apoyo que ha recibido de su comunidad digital a lo largo de los años y aseguró que el cariño de sus seguidores ha sido fundamental en cada una de las etapas de su crecimiento.

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“Gracias por el cariño, por el amor, por el respeto”, añadió.

La influencer también adelantó que tiene la intención de compartir el proceso completo con quienes han acompañado su trayectoria. Según explicó, desea que su audiencia forme parte de esta experiencia desde el principio y documente cada paso de lo que describió como una de las decisiones más significativas de su vida.

“Siento que el proceso completo de este viaje lo quiero vivir con ustedes”, sostuvo.

Por el momento, Filippetti no ha ofrecido más detalles sobre el proyecto o la experiencia que está por comenzar. Sin embargo, sus declaraciones han generado una ola de mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes se mantienen atentos a la revelación que prometió realizar próximamente.

Antes de despedirse, reiteró el agradecimiento hacia su comunidad y cerró con un mensaje cargado de emotividad y fe.

“Pronto les dejaré saber. Los amo con todo mi corazón. Amén”, concluyó.