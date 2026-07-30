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Jared Leto niega las acusaciones de agresión sexual descritas en un documental

La BBC afirma haber corroborado los testimonios de las mujeres

30 de julio de 2026 - 8:21 PM

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Jared Leto fue ganador de un Óscar por su papel secundario en “Dallas Buyers Club”. (WILL OLIVER)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Cuatro mujeres han acusado a Jared Leto de conducta sexual inapropiada cuando eran adolescentes, a lo que el actor y músico respondió el miércoles que “nunca ha agredido sexualmente a nadie”.

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“Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, declaró Leto, de 54 años.

El documental de la BBC “Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood”, estrenado el miércoles, detalla acusaciones, incluidas las de cuatro mujeres que acusaron al actor de conducta sexual inapropiada y agresión sexual entre 2002 y 2016, cuando eran adolescentes y Leto era adulto.

Una de ellas afirmó tener 17 años cuando fue agredida sexualmente, mientras que otra acusó a Leto de violación de menores, ya que también tenía 17 años.

Una mujer declaró tener 19 años cuando Leto la amenazó con agresión sexual y otra afirmó tener 16 años cuando Leto le hizo llamadas telefónicas con contenido sexual explícito y le hizo proposiciones.

La BBC afirma haber corroborado los testimonios de las mujeres, que la AP no pudo verificar de forma independiente. El documental no revela los nombres completos de las mujeres. La BBC indicó que Leto no respondió a sus intentos de obtener declaraciones para el documental.

La AP envió un correo electrónico a la BBC el miércoles solicitando una respuesta a la negación de Leto.

Leto también fue acusado de conducta inapropiada por nueve mujeres que hablaron con Air Mail para un reportaje publicado el año pasado. Un representante de Leto negó dichas acusaciones en su momento.

Leto, ganador de un Óscar por su papel secundario en “Dallas Buyers Club”, es también el vocalista de la banda Thirty Seconds to Mars. Recientemente interpretó a Skeletor en “Masters of the Universe”.

Jared Leto en el 2004.Jared Leto en el 2005.Jared Leto en 2024.
1 / 21 | FOTOS: Jared Leto llega a sus 53 años y así ha cambiado. Jared Leto en el 2004. - 1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved
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