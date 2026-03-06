Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Ana Patricia Gámez anuncia nueva casa laboral

Dijo sentirse muy nerviosa tras su regreso a la televisión, tras su salida de Univision en 2025

6 de marzo de 2026 - 4:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La conductora mexicana Ana Patricia Gámez. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Ana Patricia Gámez se integró este viernes al elenco del programa matutino “Hoy Día”, de Telemundo, como copresentadora junto a Penélope Menchaca, Luis Coronel, Chiky Bombom, Clovis Nienow, Alessandra Villegas y Carlos Calderón.

“Yo les tengo que decir que estoy muy feliz, muy emocionada, no voy a decir mentiras, muy nerviosa también”, expresó Gámez a su llegada.

La conductora mexicana anunció su salida definitiva de Univision en junio de 2025, tras haber regresado brevemente después de una pausa en 2021.

En 2010, Gámez ganó la corona de la cuarta temporada de Nuestra Belleza Latina. Luego, trabajó como corresponsal de entretenimiento para “Despierta América”.

Gámez también fue presentadora de “Enamorándonos”, junto al presentador de televisión chileno Rafael Araneda, desde septiembre de 2019.

Su regreso a la televisión llega después de la tortuosa separación de su expareja Luis Carlos Martínez, con quien estuvo casada por 11 años y procreó dos hijos.

En octubre del año pasado, Gámez presentó una demanda de divorcio contra Martínez y solicitó una distribución desigual de los bienes conyugales, alegando que sus esfuerzos y aportes materiales fueron determinantes para adquirir y mantener el patrimonio familiar.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
