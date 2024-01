¿Qué pasó con Ana Patricia Gámez durante la transmisión de “Enamorándonos”?

View this post on Instagram

Esta tarde, la mexicana recurrió a sus redes sociales para expresarse sobre lo ocurrido anoche. “Gracias a todos por sus mensajes ayer no pude continuar en Enamorándonos porque me sentía muy débil. Me hice estudios y resultó hemoglobina baja. Desde niña he sufrido de anemia, y se empeoró con lo que nos pasa cada mes a las mujeres, estoy bien solo un poco débil y mareada aún. Nos vemos pronto!”, publicó.