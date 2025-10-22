Ana Patricia Gámez se pronuncia tras su solicitud de divorcio: “Las personas y las etapas cambian”

Tras darse a conocer su solicitud de divorcio luego de casi 11 años de matrimonio, la expresentadora de “Enamorándonos”, Ana Patricia Gámez, se expresó por primera vez sobre la etapa que vive junto a su familia.

“A lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos”, comentó Gámez a través de su cuenta de Instagram.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 está casada con Luis Carlos Martínez, con quien tiene dos hijos: Giulietta y Gael.

En la solicitud de divorcio se alega que “el matrimonio está irremediablemente disuelto”, por lo que se solicita, entre otras cosas, la distribución de bienes, la manutención de los hijos menores de edad y el control de las empresas.

Cabe destacar que la pareja se conoció en 2013, mientras Gámez se desempeñaba como presentadora del programa matutino “Despierta América”, donde laboraba junto a la hermana de este, la también presentadora Karla Martínez.

“Nuestra relación de pareja llegó a su fin, los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos. Han sido testigos de muchas etapas en mi vida, y como siempre, continuaré esforzándome para salir adelante, enfocada en el bienestar de mis hijos, en el mío y en trabajar. Gracias por su apoyo y comprensión”, finalizó en su escrito.