22 de octubre de 2025
77°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Ana Patricia Gámez se pronuncia tras su solicitud de divorcio: “Las personas y las etapas cambian”

La expresentadora de “Enamorándonos” interpuso una demanda de divorcio luego de casi 11 años de matrimonio

22 de octubre de 2025 - 2:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La conductora mexicana Ana Patricia Gámez. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
barbara.sepulveda@gfrmedia.com

Tras darse a conocer su solicitud de divorcio luego de casi 11 años de matrimonio, la expresentadora de “Enamorándonos”, Ana Patricia Gámez, se expresó por primera vez sobre la etapa que vive junto a su familia.

“A lo largo del tiempo, las personas y las etapas cambian, y con ellas también los caminos”, comentó Gámez a través de su cuenta de Instagram.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 está casada con Luis Carlos Martínez, con quien tiene dos hijos: Giulietta y Gael.

En la solicitud de divorcio se alega que el matrimonio está irremediablemente disuelto”, por lo que se solicita, entre otras cosas, la distribución de bienes, la manutención de los hijos menores de edad y el control de las empresas.

Cabe destacar que la pareja se conoció en 2013, mientras Gámez se desempeñaba como presentadora del programa matutino “Despierta América”, donde laboraba junto a la hermana de este, la también presentadora Karla Martínez.

“Nuestra relación de pareja llegó a su fin, los caminos se separan, pero hay vínculos que son eternos: el de ser padres de dos niños preciosos. Han sido testigos de muchas etapas en mi vida, y como siempre, continuaré esforzándome para salir adelante, enfocada en el bienestar de mis hijos, en el mío y en trabajar. Gracias por su apoyo y comprensión”, finalizó en su escrito.

Recordemos que, en junio de 2024, en medio de una de las transmisiones de Enamorándonos, Gámez recreó su boda, con todo y el vestido que utilizó hace 10 años, cuando celebró su unión en México.

ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
