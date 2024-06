Ana Patricia Gámez recrea sus fotos de boda para celebrar su 10mo aniversario

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Finalizando, recordó la lección que le ha dejado su historia de amor. “La Ana de hace 10 años, que no se imaginaba cómo sería su vida, cómo iba a ser de mamá y las pruebas que iba a tener. El matrimonio no es fácil, pero es lo que te hace crecer todos los días. El que Luis y yo todos los días queramos ser mejores padres y seres humanos, es lo que hoy me tiene aquí”, concluyó emocionada Gámez durante la transmisión en vivo.