Ana Patricia Gámez solicita el divorcio y esto es lo que exige

A poco más de un año de haber recreado sus fotos de boda con el motivo de su 10mo aniversario, la expresentadora del programa de citas de “Enamorándonos”, Ana Patricia Gámez solicitó el divorcio de su esposo, Luis Carlos Martínez.

Según informa la revista People, la demanda de divorcio revela detalles y solicitudes presentadas por la también empresaria y expresentadora de “Despierta América”, donde alega que “el matrimonio está irremediablemente disuelto”.

Gámez, quien tuvo dos hijos con Martínez, Giulietta y Gael, alega que es ella quien se ha encargado de la estabilidad “económica y emocional” en su hogar.

La pareja se conoció en 2013 mientras Gámez se desempeñaba como presentadora del programa matutino “Despierta América” donde ella laboraba con la hermana de su pareja, la también presentadora Karla Martínez.

El documento también prioriza lo que sería la custodia y manutención de los menores de edad y en la cual se solicita que “el plan de crianza deberá designar a ambos padres como responsables parentales compartidos, en beneficio del interés superior de los menores. Las partes deberán acordar un horario de tiempo compartido que promueva su bienestar general. Si no se llega a un acuerdo, el tribunal establecerá dicho plan conforme a las leyes del estado de Florida”.

Asimismo, se busca establecer que ambos padres contribuyan con los gastos relacionados al cuidado de los hijos, incluyendo: niñera, colegio, tutorías, actividades extracurriculares y programas de verano.

También, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 solicita una distribución desigual de los bienes conyugales, pues según argumenta, su esposo incurrió en “mal manejo o despilfarro de fondos matrimoniales”. Cabe destacar que esto debe ser comprobado ante el Tribunal.

Otra petición de la presentadora es el “control total de sus empresas”, pidiendo se le prohíba a su expareja cualquier participación en ella. Según alega, sospecha que Martínez, en su función administrando las finanzas matrimoniales, habría “ocultado ingresos, transferido o retirado fondos para su beneficio personal”.

Gámez cuenta con una tienda de ropa “Beashion” y también pertenece a las vendedoras de productos de bellezas “Monat”.

La madre de Giulietta y Gael continúa viviendo con sus hijos en el hogar matrimonial, sin embargo, asegura que la convivencia se ha vuelto una “hostil” por lo que pidió el “uso y posesión exclusiva de la propiedad de manera permanente”.

Gámez, quien ya no cuenta con contrato con la cadena Univision, asegura que ha visto reducida significativamente los ingresos en su hogar, afectado los recursos para sostener el estilo de vida de sus hijos como lo hacía antes y que su expareja cuenta con recursos para mantener su estilo de vida.

Ante esto, solicitó apoyo financiero de manera retroactiva por parte de Martínez, con una pensión alimenticia que podría ser “ser temporal, de rehabilitación, global o permanente”, asimismo que contrate un seguro de vida donde la presentadora figure como “beneficiaria irrevocable, con el fin de garantizar el pago de la pensión mientras dure su obligación financiera”.

En junio del 2024, en medio de una de las transmisiones de “Enamorándonos”, Gámez recreó su boda, con todo y el vestido que utilizó hace 10 años cuando celebró su boda en México.