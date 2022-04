Karina Banda se fue para presentar el debut de “La isla de Enamorándonos” y en su lugar quedó Ana Patricia Gámez, otra vez. En las redes sociales muchos celebran que la presentadora mexicana y Rafael Araneda volverán a ser los conductores estelares de “Enamorándonos USA” de Univisión. Mientras tanto, otro grupo de personas no ha dudado en burlarse de la también modelo: “Qué rápido crecieron los hijos de Ana Patricia”. En 2019 Gámez dijo que se iba porque le daría prioridad a su familia y a sus hijos.

Según ha pasado con otros talentos televisivos, los fanáticos de “Enamorándonos” está siendo severo con la ganadora de “Nuestra belleza latina” en el 2010 y hasta le echan en cara que ahora pasa todo el día fuera de las casa porque además de retomar su carrera como conductora en “Enamorándonos” ha regresado a su vez a “Despierta América”, también de la cadena de televisión estadounidense.

“Qué risa, Ana Patricia dejó el programa porque quería dedicarse a sus hijos. Le duró harto la intención, y ahora no solo los deja de noche sino de día también, porque ahora está en ‘Despierta America’ en la mañana y en ‘Enamorándonos’ por la noche. Menos mal los niños ya están listos para casarse”, comentó una seguidora.

PUBLICIDAD

Otros, por su parte, manifestaron que como a Gámez “no le molesta dejar su casa durante todo el día” “Hubieran dejado a Karina y mandado a Ana a la mentada isla”.

La presentadora, por su parte, está más que entusiasmada de retomar su faceta como conductora. Y, según expresó a través de las redes sociales, parece no importarle las críticas de la gente.

“Uno no toma decisiones importantes para después cambiar de opinión, pero la vida y Dios nos guían para siempre retomar el camino correcto. Cuando me convertí en madre nació también un sentimiento de culpa que sé que nos acompaña a todas por el resto de nuestras vidas y a diario nos hacemos esa pregunta sobre si estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos, verlos crecer y estar en los momentos más importantes de su vida es y será siempre mi misión, ‘Enamorándonos USA’ me ha regalado el entendimiento y balance que necesito para lograrlo y a la vez me permiten desarrollar esta profesión tan hermosa donde he recibido siempre el apoyo y el cariño de ustedes, aceptar regresar no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana, pero Dios me ha bendecido de muchas maneras, con unos hijos sanos, felices y amorosos y con un esposo que me apoya incondicionalmente en cada camino que decido tomar. Inicio nuevamente esta aventura con la misma emoción y agradecimiento de cuánto comenzó este gran proyecto en el 2019 y que suene fuerte ‘que sí, que sí'”, apuntó.