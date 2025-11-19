Opinión
19 de noviembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Esposo de Ana Patricia Gámez exige bienes, pensión y vivienda familiar en el divorcio

La expresentadora de “Enamorándonos” sometió la demanda luego de casi 11 años de matrimonio

19 de noviembre de 2025 - 8:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ana Patricia Gámez. (Instagram)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

A poco más de un mes de que la presentadora de televisión Ana Patricia Gámez sorprendiera con el anuncio de su divorcio luego de 10 años de matrimonio, su aún esposo, Luis Carlos Martínez, respondió a la demanda solicitando, entre otras cosas, manutención y uso exclusivo de la casa familiar.

La pareja —que en junio de 2024 recreó su boda en el programa “Enamorándonos” para celebrar su décimo aniversario— tiene dos hijos: Giulietta y Gael Martínez Gámez.

Según informó la revista People, entre las 11 páginas presentadas en la Corte de Familias de Miami, el hermano de la también presentadora de “Despierta América”, Karla Martínez, solicita:

  • Más del 50% de los bienes gananciales, considerando sus “contribuciones a los bienes gananciales y/o el incremento de los bienes privativos”, lo que incluye parte de las ganancias de “Beashion Boutique”, compañía de la mexicana.
  • Que ambas partes compartan todos los gastos de atención médica de los hijos.
  • Que ambos mantengan pólizas de seguro de vida para cubrir sus obligaciones de manutención de menores, designando a los hijos como beneficiarios irrevocables.
  • Otorgar al esposo el uso exclusivo en la vivienda conyugal como parte de la distribución equitativa; permitirle permanecer en la propiedad y otorgarle el uso y posesión exclusivos de la misma durante el litigio, en caso de que se genere un ambiente hostil.
  • Exigir a la esposa que pague al esposo la totalidad o parte de sus honorarios de abogado, gastos procesales y costas, durante el litigio y al término del mismo.
  • El pago de una pensión alimenticia, que podría incluir pensión provisional, pensión por tiempo determinado, pensión compensatoria y pago único, o una combinación de estas, según lo considere justo y apropiado el Tribunal.
  • Considerar cualquier conducta marital indebida —incluida una relación extramarital— de la esposa y, si se determina que ha mermado parte de los bienes conyugales, dictar una resolución que otorgue al esposo una compensación mayor y una distribución menos equitativa del patrimonio conyugal.
  • Que la presentadora mantenga el ritmo de publicaciones de promoción en las redes sociales para que sigan generando dinero, ya que, mientras dure la demanda y el juez dictamine, el status quo la obligaría a seguir cubriendo los gastos.

Por otro lado, se indicó que la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 presentó una moción de emergencia el pasado 13 de noviembre ante la negativa de su esposo a firmar el permiso para que sus hijos viajen a México a pasar la temporada navideña con la familia materna.

Ante esto, el 17 de noviembre el padre otorgó el permiso, pero exigió que los niños estén localizables por teléfono, así como conocer las fechas de ida y regreso. Asimismo, prohibió a la madre compartiera fotografías o información en las redes sociales en la que se pudiera especificar la localización exacta de los menores.

Ana Patricia Gámez comenzó su carrera profesional en el mundo de los certámenes de belleza, lo que le abrió paso a la televisión. Participó en Nuestra Belleza Latina 2010. (Cortesía Univisión)Además de su trabajo en televisión, se ha desempeñado como empresaria. En junio de 2025 inauguró la tienda física en Miami de su boutique “Beashion”.
Ana Patricia GámezEnamorándonosDivorcio
