Esposo de Ana Patricia Gámez exige bienes, pensión y vivienda familiar en el divorcio
La expresentadora de “Enamorándonos” sometió la demanda luego de casi 11 años de matrimonio
19 de noviembre de 2025 - 8:52 PM
A poco más de un mes de que la presentadora de televisión Ana Patricia Gámez sorprendiera con el anuncio de su divorcio luego de 10 años de matrimonio, su aún esposo, Luis Carlos Martínez, respondió a la demanda solicitando, entre otras cosas, manutención y uso exclusivo de la casa familiar.
La pareja —que en junio de 2024 recreó su boda en el programa “Enamorándonos” para celebrar su décimo aniversario— tiene dos hijos: Giulietta y Gael Martínez Gámez.
Según informó la revista People, entre las 11 páginas presentadas en la Corte de Familias de Miami, el hermano de la también presentadora de “Despierta América”, Karla Martínez, solicita:
Por otro lado, se indicó que la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2010 presentó una moción de emergencia el pasado 13 de noviembre ante la negativa de su esposo a firmar el permiso para que sus hijos viajen a México a pasar la temporada navideña con la familia materna.
Ante esto, el 17 de noviembre el padre otorgó el permiso, pero exigió que los niños estén localizables por teléfono, así como conocer las fechas de ida y regreso. Asimismo, prohibió a la madre compartiera fotografías o información en las redes sociales en la que se pudiera especificar la localización exacta de los menores.
