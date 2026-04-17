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Ana Patricia Gámez se deja ver sin maquillaje y comparte una reflexión

“Este mensaje no es para todos”, advirtió

17 de abril de 2026 - 2:09 PM

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Su mensaje refleja la valentía de una mujer que se reinventa constantemente. (david.villafane@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

De la corona al carisma televisivo, Ana Patricia Gámez ha trazado un camino ascendente desde que se coronó como la segunda mexicana en ganar Nuestra Belleza Latina en 2010. Lo que comenzó como un sueño en las pasarelas se transformó en una sólida carrera como presentadora en programas icónicos como “Despierta América” y “Enamorándonos”, consolidándola como una voz auténtica para la comunidad latina en Estados Unidos.

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Para Gámez, los desafíos no son finales, sino puntos de partida. En una industria que a menudo solo muestra el brillo del éxito, la presentadora ha destacado por su transparencia al enfrentar momentos personales complejos, como su reciente divorcio tras 11 años de matrimonio. Su llegada a Telemundo y su mensaje de que “siempre se puede comenzar de cero” reflejan la valentía de una mujer que se reinventa constantemente.

Ayer, jueves, la también empresaria y madre acudió a sus redes sociales donde se mostró sin maquillaje. La comunicadora profundizó sobre la capacidad que tienen las personas para cubrir sus imperfecciones físicas y espirituales.

“¿Cuántas veces no me han visto con esta cara perfecta, sin nada de imperfecciones, normales. Pero debajo de todo ese maquillaje, esa luz, de esas sonrisas, hay muchas situaciones", continuó.

Con el pasar de los años, agregó, la animadora ha entendido que “sanar también es mostrar que uno no está bien. No tratar de cubrir imperfecciones, daños, cubrir eso que te incomoda, te molesta, cubrir eso que no está bien”.

“Sanar es un proceso de adentro hacia afuera, que lleva tiempo, y que todos los días son retos y pruebas, pero todo se puede”, concluyó.

La animadora expresó que esperaba que el mensaje encontrará a la persona que lo necesitaba. En las redes sociales, mencionó, ha hallado las palabras necesarias para superar ciertas situaciones.

Ana Patricia Gámez comenzó su carrera profesional en el mundo de los certámenes de belleza, lo que le abrió paso a la televisión. Participó en Nuestra Belleza Latina 2010. (Cortesía Univisión)Además de su trabajo en televisión, se ha desempeñado como empresaria. En junio de 2025 inauguró la tienda física en Miami de su boutique “Beashion”.
1 / 18 | La evolución de Ana Patricia Gámez: de reina de belleza a figura de la televisión hispana. Ana Patricia Gámez comenzó su carrera profesional en el mundo de los certámenes de belleza, lo que le abrió paso a la televisión. - Archivo
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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