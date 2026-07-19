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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Inflamación severa y molestias digestivas: lo que llevó a Irelis Pérez a crear más de 100 recetas antiinflamatorias interactivas

El contenido se recoge en el libro “Cocina antiinflamatoria”, con recetas sin azúcares añadidos, sin gluten ni harinas refinadas, bajas en carbohidratos y elaboradas con ingredientes con respaldo científico

19 de julio de 2026 - 11:10 PM

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Irelis Pérez, creadora puertorriqueña de Cocina con Irelis, celebra el lanzamiento de un libro de cocina antiinflamatoria en un formato interactivo. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Transcurrieron más de cuatro años en los que la puertorriqueña Irelis Pérez visitó incontables veces a un gastroenterólogo y hasta naturópatas en busca de ayuda para atender un gran problema de digestión y episodios de inflamación severa que presentaba, aunque mantenía hábitos saludables.

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VeganismoalimentaciónLibrosrecetasReceta
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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