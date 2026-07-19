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Inflamación severa y molestias digestivas: lo que llevó a Irelis Pérez a crear más de 100 recetas antiinflamatorias interactivas
El contenido se recoge en el libro “Cocina antiinflamatoria”, con recetas sin azúcares añadidos, sin gluten ni harinas refinadas, bajas en carbohidratos y elaboradas con ingredientes con respaldo científico
19 de julio de 2026 - 11:10 PM