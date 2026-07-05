¿Cómo encontrar tu voz propia? Sigue las recomendaciones

Encontrar tu voz propia puede ser una ardua labor, pues es algo que no se consigue con inmediatez. Incluso, hay quienes no saben de qué se trata. Esta va definiendo quién eres, por eso la importancia de trabajar para conseguirla.

“Al principio cuando somos niños tenemos una voz bien, como yo diría, bien rústica. Hay veces que lo hacemos de manera rebelde. Sin embargo, una vez desarrollamos esa voz propia nos va a ir hablando a través de las experiencias y no va a ser instantáneo, eso va a ser poco a poco que la vamos a desarrollar”, indicó la escritora Jomary Arroyo Soto en entrevista con El Nuevo Día, acerca de uno de los temas que aborda en su libro “Lo imprescindible en la cartera de la vida”.

Del mismo modo, destaca que hay veces que el pesimismo nos lleva a hablarnos de una manera muy triste, con frases como ‘todo siempre me pasa’ o cuando se empieza un proyecto decir “yo sé que esto va a salir mal”. No obstante, asegura que parte de encontrar la voz propia es comenzar por “hablarnos bonito”.

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“Esto se va dando con el desarrollo y a medida que vamos teniendo más experiencias, vamos hablando con más calma y un poquito más de límite, de ir pensando no tanto con el corazón. Dejar enfriar nuestros sentimientos para que no nos aleje de lo que ya nosotros definimos que es nuestro propósito”, planteó esta mujer de 50 años, quien en algún momento de su vida llegó a pensar que tener voz propia se reducía a hablar fuerte, opinar rápido o tener siempre algo que decir.

Sin embargo, comprendió que la voz propia es esa que aparece cuando ya no te traicionas para encajar y cuando lo que dices coincide con lo que sientes y con lo que haces. De ese modo, va resurgiendo una voz que se fortalece con el tiempo, con las decisiones difíciles y con la valentía de ser coherente. Esto implica, según señala, no callar por miedo a incomodar ni por perder la aprobación de otros o a que seas malinterpretada.

Algunos tips que ofrece para encontrar tu voz propia:

Sé coherente de palabra y acción. Tu voz se vuelve fuerte cuando tus palabras coinciden con tus acciones. No hay discurso que sostenga una vida incoherente y no pasa nada: todas aprendemos en el proceso. La coherencia no es perfección, sino intención y corregir cuando notas que algo no va contigo. “Una voz coherente se siente y se respeta”, enfatiza.

Tu voz se vuelve fuerte cuando tus palabras coinciden con tus acciones. No hay discurso que sostenga una vida incoherente y no pasa nada: todas aprendemos en el proceso. La coherencia no es perfección, sino intención y corregir cuando notas que algo no va contigo. “Una voz coherente se siente y se respeta”, enfatiza. Habla desde la calma. No necesitas hablar desde la rabia ni desde la defensa, ni desde la urgencia para que te escuchen. Hablar desde la calma tiene más peso que cualquier discurso cargado de emoción. “La voz propia no se acelera, se expresa con claridad”, asegura.

No necesitas hablar desde la rabia ni desde la defensa, ni desde la urgencia para que te escuchen. Hablar desde la calma tiene más peso que cualquier discurso cargado de emoción. “La voz propia no se acelera, se expresa con claridad”, asegura. Pon límites. Decir “no” también es usar la voz. Poner límites claros es una de las formas más honestas de expresión. “No todo límite necesita explicación larga ni justificación constante.Tu voz se fortalece cada vez que te respetas”, acentúa.

Decir “no” también es usar la voz. Poner límites claros es una de las formas más honestas de expresión. “No todo límite necesita explicación larga ni justificación constante.Tu voz se fortalece cada vez que te respetas”, acentúa. Libera lo que sientes aunque incomode. En ocasiones hay conversaciones que se evitan durante mucho tiempo por temor a no saber cómo sería recibido. Hablar con honestidad aunque no te quede perfecto, te ayudará a liberarte y sentirte mejor en tu interior.

En ocasiones hay conversaciones que se evitan durante mucho tiempo por temor a no saber cómo sería recibido. Hablar con honestidad aunque no te quede perfecto, te ayudará a liberarte y sentirte mejor en tu interior. Escuchar tu voz interna. Antes de expresarte hacia afuera, necesitas escucharte por dentro. La voz interna es la base. “Si te hablas con dureza, tu voz externa se vuelve insegura. Si te hablas con respeto, tu voz se afirma. La forma en que te hablas también es comunicación”, aclara.Usar la voz sin culpa. Decir lo que piensas no te hace conflictiva, te hace clara. La claridad evita malentendidos innecesarios. No eres responsable de cómo otros interpretan tu verdad cuando la dices con respeto.Tu voz no necesita aprobación para ser válida.

Antes de expresarte hacia afuera, necesitas escucharte por dentro. La voz interna es la base. “Si te hablas con dureza, tu voz externa se vuelve insegura. Si te hablas con respeto, tu voz se afirma. La forma en que te hablas también es comunicación”, aclara.Usar la voz sin culpa. Decir lo que piensas no te hace conflictiva, te hace clara. La claridad evita malentendidos innecesarios. No eres responsable de cómo otros interpretan tu verdad cuando la dices con respeto.Tu voz no necesita aprobación para ser válida. Reflexiona y hazte las siguientes preguntas: ¿En qué situaciones te callas cuando quisieras hablar? ¿Qué parte de tu voz has ido apagando con los años? ¿Qué pasaría si empezaras a expresarte con más honestidad?Escribe una verdad que llevas tiempo guardando. Solo escríbela con honestidad. Observa cómo se siente darle espacio a tu voz.

¿En qué situaciones te callas cuando quisieras hablar? ¿Qué parte de tu voz has ido apagando con los años? ¿Qué pasaría si empezaras a expresarte con más honestidad?Escribe una verdad que llevas tiempo guardando. Solo escríbela con honestidad. Observa cómo se siente darle espacio a tu voz. Utiliza la afirmación: “Honro mi voz. Me expreso con claridad, respeto y coherencia, y confío en que mi verdad tiene lugar”.

Con reflexiones, ejercicios prácticos y afrimaciones, en su libro invita a los lectores a soltar lo que pesa, fortalecer la confianca y elegir con conciencia lo verdaderamente esencial.

Esta empresaria puertorriqueña, autora y creadora de contenido, en su libro “Lo imprescindible en la cartera de la vida” aborda experiencias con las que muchas mujeres se identifican diariamente, desde los sueños, las responsabilidades, el miedo y el cansancio, hasta las ganas de salir adelante y también esas pequeñas cosas que nos ayudan a continuar aun en los días difíciles.

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Para esta madre de tres hijos, el ejercicio de organizar su mente a través de la escritura la impulsó a ver la vida desde otra perspectiva y una óptica más positiva, por lo que, lejos de la perfección, quiso compartir con otras personas, lo que han sido sus vivencias, desde la honestidad y la vulnerabilidad, para contribuir en la felicidad de los demás y acompañarles en el transcurso de la vida.

“Hay tanta gente desesperanzada o tan triste, que quise aportar mi manera de yo ver la vida a través de la de la inspiración o de compartir mi vida y ser un poquito más feliz. Realmente mis hijos han sido una parte bien importante de este proceso, de cómo yo veo la vida. Me hicieron reflexionar sobre la vida que yo quiero o la comunidad en la que yo quiero que se rodeen. No nos gusta que nuestros hijos crezcan de mal humor. La alegría o la felicidad que pueda ver la gente en 24 horas”, dijo la escritora, quien eligió la cartera como una metáfora en la que albergan creencias, decisiones y hábitos, que sobre ellos te invita a reflexionar.