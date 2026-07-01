Ayuda psicológica de la Universidad Albizu para venezolanos en Puerto Rico

Como respuesta inmediata a la tragedia que enfrenta Venezuela, la Universidad Albizu anunció la activación de la Clínica Albizu para ofrecer servicios gratuitos de apoyo psicológico y acompañamiento emocional a ciudadanos venezolanos residentes en Puerto Rico.

Los servicios estarán disponibles de forma presencial o virtual en las clínicas de los recintos de San Juan y Mayagüez. Las personas interesadas podrán solicitar una cita llamando al 787-941-2371. La iniciativa busca brindar un espacio de orientación y apoyo profesional a quienes enfrentan ansiedad, estrés, duelo o cualquier otra reacción asociada a la tragedia.

Como parte de este esfuerzo solidario, la Universidad Albizu también inició coordinación con la presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, doctora Clara Astorga, para organizar la misión humanitaria integrada por especialistas de sus recintos de San Juan y Mayagüez que viajarán al país suramericano para colaborar en las labores de atención psicológica.

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Según se informó, la iniciativa pondrá al servicio del pueblo venezolano la experiencia clínica y académica de la Universidad Albizu en intervenciones psicológicas en escenarios de crisis, emergencias y desastres naturales.

El equipo, compuesto por una decena de doctores en psicología, trabajará junto a los colegas venezolanos ofreciendo apoyo psicológico directo en las comunidades afectadas. Además, desarrollará un programa de capacitación dirigido a psicólogos, maestros, trabajadores sociales, consejeros, personal de apoyo y otros profesionales que acompañarán a la población durante el proceso de recuperación.

“Ante una tragedia de esta magnitud, atender la salud emocional de las personas es una prioridad. El trauma que dejan los desastres puede acompañar a las comunidades durante muchos años si no se interviene de manera oportuna. Como institución dedicada a la formación de profesionales de la salud y al servicio de nuestras comunidades, sentimos el compromiso de compartir nuestra experiencia y trabajar hombro a hombro con nuestros colegas venezolanos para aportar a la recuperación del país. De igual forma, queremos que los venezolanos que hoy residen en Puerto Rico sepan que no están solos y que encontrarán en la Universidad Albizu un espacio de apoyo, escucha y acompañamiento profesional”, expresó el presidente de la Universidad Albizu, Dr. Nelson E. Soto, en declaraciones escritas.

Por su parte, se destacó que la presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela y la Universidad Albizu trabajan actualmente en la coordinación de la agenda, el alcance de las intervenciones y los aspectos logísticos de la misión que debe llegar al país próxima semana, con el propósito de que el equipo pueda integrarse a los esfuerzos que ya se desarrollan en las zonas impactadas.

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“Las acciones de nuestra universidad incluyen estrategias de intervención en crisis, primeros auxilios psicológicos, manejo del trauma, atención a niños, adolescentes y familias, fortalecimiento de la resiliencia comunitaria y herramientas para promover la salud mental en escenarios de emergencia. Esta misión representa una oportunidad para compartir el conocimiento desarrollado por nuestra facultad y nuestros profesionales, al tiempo que reafirmamos nuestro compromiso con el bienestar de las comunidades, tanto dentro como fuera de Puerto Rico”, añadió el rector de la Universidad Albizu, Dr. Julio Santana Mariño.