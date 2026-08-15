Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de agosto de 2026
89°Lluvias dispersas
Estilos de vidaFamilia
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¿A qué edad un gato o un perro se considera viejo?

El tamaño y la especie revelan cuándo comienza el proceso que exige ajustes en el día a día con la alimentación y mayores controles veterinarios

15 de agosto de 2026 - 11:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El envejecimiento en los animales de compañía no ocurre de forma uniforme. (El Nuevo Día)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La veterinaria María Vetican difundió recientemente a través de su cuenta de TikTok una guía práctica para que los dueños de las mascotas identifiquen cuándo sus animales entran en la etapa “senior”.

RELACIONADAS

El envejecimiento en los animales de compañía no ocurre de forma uniforme, sino que está estrechamente ligado al peso y la raza en el caso de los perros, y a una media estándar en los felinos.

Esta categorización es fundamental para adaptar los cuidados médicos, nutricionales y físicos que cada ejemplar requiere para mantener una calidad de vida óptima.

La vejez según el peso en perros

De acuerdo con la información proporcionada por la especialista, la esperanza de vida y el inicio de la senectud en los perros varían drásticamente según su envergadura. Los animales de razas pequeñas tienden a envejecer más tarde que los de razas grandes o gigantes.

  • Menos de 22 libras: Se consideran senior entre los 10 y 11 años.
  • Entre 22 y 55 libras: Entran en la vejez entre los 8 y 9 años.
  • Entre 55 y 99 libras: Se consideran ancianos entre los 7 y 8 años.

Razas gigantes: Su etapa senior comienza a partir de los 6 años.

¿Qué pasa con los gatos? En el caso de los gatos, el consenso veterinario sitúa el inicio de esta etapa vital en torno a los 9 o 10 años de edad, independientemente de su raza.

Cambios en el comportamiento y cuidados preventivos

El envejecimiento se manifiesta a través de cambios visibles en el aspecto físico, los niveles de energía y la actitud ante los estímulos cotidianos. La detección temprana de estas señales permite a los propietarios actuar de manera preventiva.

María Vetican enfatiza que, una vez alcanzadas estas edades, es necesarioincrementar la atención sobre la dieta y realizar chequeos veterinarios con mayor frecuencia.

El objetivo principal es identificar precozmente posibles patologías crónicas o degenerativas. La observación de anomalías en el comportamiento habitual es el primer paso para acudir a un profesional y ajustar los recursos de bienestar del animal.

Recomendaciones para el bienestar animal

Ante cualquier duda sobre el estado de salud de la mascota, la recomendación principal es consultar con un veterinario de confianza. El bienestar en la etapa ‘senior’ depende de una transición adecuada en la alimentación y de un entorno adaptado a la reducción natural de la vitalidad del animal.

Tags
Breaking NewsMascotasPerrosGatos
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 15 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: