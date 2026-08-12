Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
13 de agosto de 2026
83°Lluvias dispersas
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Lo que tienes que evitar antes de irte a dormir para no ir tanto al baño de noche

Existe una afección que afecta a un porcentaje de la población que puede ser una de las razones

12 de agosto de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En caso de que tengas problemas para dormir, se recomienda que no pases más de 15 minutos acostado mientras estás despierto.
La cafeína y el alcohol también pueden aumentar la producción de orina durante la noche. (ELNUEVODIA.COM)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Levantarse durante la noche para ir al baño es una acción que no solo resulta molestosa, sino que también puede ser una señal de que algo no está funcionando correctamente, especialmente cuando ocurre varias veces.

RELACIONADAS

De acuerdo con el portal MedlinePlus, la cantidad de orina que produce el cuerpo disminuye durante la noche, lo que permite que la persona pueda descansar entre seis y ocho horas sin tener que levantarse para ir al baño.

Aunque una de las principales causas, cuando no existe ninguna afección, es que la persona bebe demasiados líquidos antes de irse a dormir. La cafeína y el alcohol también pueden aumentar la producción de orina durante la noche.

Otro problema frecuente es la nicturia, una afección que afecta a un porcentaje de la población, especialmente a los adultos mayores.

Por ello, es importante que las personas identifiquen cuáles son los signos de alerta y cuándo deben acudir al médico para iniciar el tratamiento adecuado.

Como ya se mencionó anteriormente, otra de las causas más comunes de la micción durante la noche incluye el agrandamiento de la glándula prostática o, en el caso de las mujeres, el embarazo.

La profesional dijo que las actividades que liberan dopamina de forma natural son necesarias luego de despertar, tras un sueño reparador.Exponerse a la luz solar: Las primeras acciones de la jornada también marcan la diferencia, como exponerse a la luz solar al despertarse. "Está científicamente comprobado que abrir las cortinas por la mañana y exponerse al sol durante unos minutos reduce los síntomas depresivos, especialmente si se padece depresión estacional", aseveró.Y concluyó: "No se trata solo de sentirse bien, sino principalmente de aprender y motivarse. Por lo tanto, ayuda a nuestro cerebro a comprender qué acciones vale la pena repetir y qué hábitos debemos fortalecer en nuestras vidas".
1 / 10 | La rutina perfecta para empezar el día de buen humor . La profesional dijo que las actividades que liberan dopamina de forma natural son necesarias luego de despertar, tras un sueño reparador. - Shutterstock

En el caso de la nicturia, se trata de la necesidad frecuente de orinar durante la noche, lo que interrumpe el sueño de manera regular. Aunque esta condición puede presentarse de forma ocasional, cuando afecta la calidad del descanso y la salud general, es un signo de alerta para acudir al médico, explica la Clínica Universidad de Navarra.

“Las personas con nicturia pueden despertarse varias veces durante la noche para orinar, lo que puede provocar fatiga y una disminución de la concentración durante el día“, agrega la institución.

Son muchas las causas que pueden derivar en esta condición, como el consumo de ciertos alimentos, medicamentos, enfermedades del sistema urinario, enfermedades crónicas, alteraciones hormonales y el estilo de vida, entre otras.

Estos son algunos signos de alarma que requieren atención médica urgente

Cuando la nicturia es ocasional, no suele ser motivo de preocupación, explica la Clínica Universidad de Navarra. Sin embargo, cuando se presenta con frecuencia y la persona no logra conciliar el sueño, es importante que consulte con un especialista.

Además, si está presentando problemas urinarios, como dolor al orinar, sangre en la orina o sensación de vaciado incompleto de la vejiga, debe prestar atención, ya que podría tratarse de una infección o de una afección grave.

Asimismo, para evitar que el sueño se vea interrumpido, es importante no consumir líquidos antes de dormir, monitorear la salud renal, especialmente en los adultos mayores, realizar ejercicio y llevar una dieta saludable.

Antifaz para dormir con diversas funciones: Esta marca Beinkap es ajustable, es masajeador de ojos con calor, música y compresión. Entre sus beneficios, anuncia que es idóneo para aquellos que sufren migrañas, reduce orzuelos, alivia la fatiga visual y mejora el sueño.Almohada cervical: de la marca Emircey, esta tiene certificación Sleep Doctor. E es ergonómica y con contorno para dormir de lado, ortopédica y refrescante para aliviar el dolor, de espuma viscoelástica para quienes duermen boca abajo. (Amazon)Prepara tu área de dormir: El "pillow body mist" Sweet Dreams es una fórmula diseñada para brindar un estado de tranquilidad y relajación, que alivia la ansiedad y promueve la calma y el bienestar. Puedes rociar esta infusión en tu cama o almohada, hecha además con cristales de amatista para potenciar la paz y el equilibrio. (Omapotecario.com)
1 / 7 | Regalos ideales para ayudar a conciliar el sueño y dormir de modo placentero. Antifaz para dormir con diversas funciones: Esta marca Beinkap es ajustable, es masajeador de ojos con calor, música y compresión. Entre sus beneficios, anuncia que es idóneo para aquellos que sufren migrañas, reduce orzuelos, alivia la fatiga visual y mejora el sueño. - Suministrada
Tags
dormirsueño
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 12 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Estilos de vida
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: