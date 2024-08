Astrid Díaz presenta un plan para evitar que las casas y edificios causen desastres tras un huracán o terremoto

“Mucha gente se pone en peligro por la confianza de que no va a suceder nada y no se preparan, con la esperanza de que alguien les va a decir que ‘eso no viene nada’. Una de las constantes preguntas que me hacen es si el gobierno está preparado para atender a una emergencia. ‘¿Estamos listos, Nino?’. Pues mire, yo les tengo que decir que en el momento en que tú crees que estamos listos cuando ves que atendemos una emergencia, es el peor error que tú puedes cometer, porque tú no puedes descansar en la experiencia que tenemos, y no prepararte por si te toca una emergencia”, explicó Correa.