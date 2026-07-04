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Dónde colocar arroz en la casa para atraer abundancia, según el Feng Shui

A este ingrediente se lo considera un emblema de abundancia, crecimiento y bienestar

4 de julio de 2026 - 11:54 AM

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Grano integral. Comer granos integrales, como la avena, la quinoa, el arroz integral, ofrecen mucha fibra e importantes vitaminas como el hierro y el magnesio, entre otros. (Shutterstock.com)
También se recomienda mantener ese espacio ordenado, limpio, libre de objetos acumulados y con buena iluminación.
Por El País / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El Feng Shui, la práctica milenaria que busca armonizar los espacios a través de la distribución de los elementos, encuentra en algunos alimentos de uso cotidiano un fuerte valor simbólico. Durante julio, el arroz ocupa un lugar destacado dentro de los rituales caseros vinculados con la prosperidad, ya que se lo considera un emblema de abundancia, crecimiento y bienestar.

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Más allá de estas creencias, es importante señalar que no existe evidencia científica que demuestre que este tipo de prácticas tenga un efecto directo sobre la economía personal. Sin embargo, quienes las incorporan sostienen que funcionan como un recordatorio permanente para mantener una actitud enfocada en la gratitud, la estabilidad y el cumplimiento de los objetivos financieros.

El mejor lugar para colocar el arroz

De acuerdo con los principios del Feng Shui, el sitio más apropiado para ubicar el recipiente con arroz es el recibidor, junto a la puerta principal de la vivienda.

Dentro de esta filosofía, la entrada representa el punto por el que ingresa la energía vital al hogar. Por ese motivo, colocar allí un vaso o una taza con arroz simboliza abrir la puerta a la prosperidad, las oportunidades y las buenas noticias.

Para favorecer esa circulación energética, también se recomienda mantener ese espacio ordenado, limpio, libre de objetos acumulados y con buena iluminación.

Cómo realizar el ritual paso a paso

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos.

Lo primero es elegir un vaso o una taza de vidrio bien limpia, de modo que el contenido quede visible. Luego se debe llenar casi por completo con arroz blanco seco y colocar el recipiente sobre un mueble o una repisa cercana a la puerta de entrada, procurando que el conjunto resulte armónico.

También se aconseja revisar periódicamente el estado del arroz y sustituirlo si llegara a humedecerse, ya que, según esta práctica, la humedad favorece el estancamiento de la energía.

Al momento de ubicar el recipiente, la intención también ocupa un lugar importante. La propuesta consiste en concentrarse en pensamientos relacionados con la estabilidad económica, el crecimiento personal y la prosperidad.

Históricamente, el arroz ha estado asociado con la fertilidad de la tierra y el sustento, por lo que dentro del Feng Shui representa la idea de que los recursos no faltarán en el hogar y simboliza protección y renovación constante.

Por el contrario, esta tradición desaconseja colocar el recipiente cerca de la basura, en ambientes con exceso de humedad o en sectores donde predomine el desorden, ya que considera que esas condiciones interfieren con el flujo de la energía positiva.

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