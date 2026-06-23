La razón por la que nunca debe ducharse mientras la lavadora está prendida: riesgo puede ser mortal

En muchas casas, especialmente las de espacio reducido, la lavadora comparte habitación con la ducha. Entre la rutina y la prisa, algunos aprovechan para encenderla mientras se bañan, convencidos de que nada puede salir mal.

Pero esa costumbre, que parece inofensiva, podría convertirse en una situación de riesgo si las instalaciones eléctricas no están en buen estado. En redes sociales, el tema ha generado debate.

Algunos lo tratan como un mito exagerado; otros, como una advertencia que podría salvar vidas. Lo cierto es que, aunque el peligro de una descarga eléctrica mortal es poco probable en viviendas modernas, existen condiciones que podrían volverlo real.

Riesgos eléctricos detrás del mito

El problema no está en la coincidencia de actividades, sino en lo que ocurre detrás de las paredes. En casas con cableado antiguo o conexiones improvisadas, una lavadora con fuga eléctrica puede energizar su chasis metálico.

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Si no hay una conexión a tierra adecuada, esa corriente buscará salida, y el agua, excelente conductora, puede ser el camino más fácil. En el peor escenario, si la lavadora y la ducha comparten el mismo sistema de drenaje, una fuga podría transmitirse por las tuberías metálicas y alcanzar al usuario.

No se trata de una historia urbana, los electricistas explican que este tipo de incidentes son poco frecuentes, pero técnicamente posibles.

Además del riesgo de descarga, la combinación de agua y electricidad puede causar cortocircuitos o sobrecalentamiento en el sistema. Una chispa en el lugar equivocado puede dañar el equipo o, en casos extremos, provocar un incendio doméstico.

Cuando el peligro no es solo eléctrico

Incluso sin fallas eléctricas, ducharse mientras la lavadora está encendida puede traer otros efectos indeseables.

Ambos aparatos suelen compartir el suministro de agua, lo que provoca caídas bruscas de presión o cambios repentinos de temperatura. Para quien está bajo la regadera, eso puede traducirse en un chorro helado o, peor aún, en una ráfaga de agua hirviendo.

La simultaneidad también exige más al sistema de calefacción y a las tuberías. A largo plazo, ese esfuerzo adicional puede acortar la vida útil del calentador y aumentar el consumo energético. En tiempos de ahorro y sostenibilidad, tampoco es un detalle menor.

Prevención y sentido común

La buena noticia es que evitar estos riesgos es sencillo. Los especialistas recomiendan no usar la lavadora mientras alguien se ducha, y revisar periódicamente el estado de las conexiones eléctricas. En caso de viviendas antiguas, contar con una toma de tierra funcional es esencial.

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Los enchufes con protector diferencial, también conocidos como GFCI, pueden cortar automáticamente el suministro en caso de una fuga eléctrica. Son comunes en países como Estados Unidos y cada vez más usados en Colombia, sobre todo en zonas húmedas como baños o cocinas.

Desconectar los electrodomésticos después de cada uso, evitar manipularlos con las manos mojadas y acudir a un técnico ante cualquier chispa o zumbido son medidas básicas que previenen tragedias silenciosas.

En resumen, el riesgo de electrocutarse mientras la lavadora está prendida es bajo, pero no inexistente. En un hogar moderno y bien instalado, lo más probable es que solo se note una leve variación en la temperatura del agua. Aun así, confiarse puede ser un error.