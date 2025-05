Errores al bañarse: la mayoría los cometemos a diario en la ducha

La piel no solo es el órgano más grande del cuerpo, sino que es frágil y delicada. Es por eso que muchas personas se preocupan por realizar el cuidado perfecto, pero muchas veces no realizan la limpieza de manera adecuada y cometen ciertos errores que pueden ser perjudiciales para la salud , según la dermatóloga Michell Gatica.

1. Refregar la piel. Según la especialista, este suele ser uno de los más comunes y lo que muchas personas no saben es que esto lastima la piel y desprende sustancias que están en la superficie que sirven para protegerla.

“Tu piel no se refriega, la piel es una barrera que te protege contra todo lo que está a tu alrededor y si la tallas, esta se verá afectada, ya que esta tiene un mecanismo por el cual se limpia solo todos los días. Así que no es necesario que utilices una esponja”, manifestó Gatica. La especialista indica que no es necesario refregar la piel ya que la lastima.