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Para qué sirve tomar jugo verde en el desayuno

Te explicamos lo que le pasa a tu cuerpo cuando lo tomas como primera infusión del día

20 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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Una manera sencilla y efectiva de consumir, sobre todo las verduras que requerimos diariamente, es en un jugo verde. (Pixabay)
El jugo verde es una forma sencilla de obtener una gran cantidad de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes en un solo vaso.
El Universal de México
Por El Universal de México
Diario mexicano

El consumo de jugos elaborados a base de vegetales de hoja verde y frutas se ha consolidado como una de las prácticas favoritas en las rutinas matutinas.

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¿Qué nutrientes aporta el jugo verde a tu cuerpo?

Usar ingredientes frescos y naturales convierte a esta preparación en una opción ideal para quienes buscan un extra de vitalidad desde la primera hora del día.

De acuerdo con el sitio especializado Healthline, el jugo verde es una forma sencilla de obtener una gran cantidad de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes en un solo vaso. Al combinar ingredientes comola col rizada (kale), las espinacas, o el apio; le das a tu organismo dosis importantes de vitaminas A y C, que son clave para fortalecer el sistema inmunológico y cuidar la salud de la vista.

Por su parte, el portal Tua Saúde destaca que estas preparaciones son ricas en clorofila y polifenoles, elementos que ayudan a proteger las células del cuerpo. Además, este jugo es un gran aliado para la hidratación, especialmente si agregas vegetales con mucha agua, como el pepino, que ayudan a que te sientas con más energía.

Al contener pocas calorías, el jugo verde también es una bebida recomendada para aquellos que quieren bajar de peso. (Shutterstock)
El jugo verde ofrece una inyección de energía natural sin necesidad de recurrir a la cafeína.

Muchas personas eligen el desayuno para disfrutar de esta bebida porque ayuda a que el cuerpo absorba los nutrientes de forma eficiente. Según detalla Health, el jugo verde ofrece una inyección de energía natural sin necesidad de recurrir a la cafeína, lo que ayuda a despertar el organismo de una manera mucho más suave y natural.

Al ser un líquido, el cuerpo procesa sus componentes con mayor rapidez. De hecho, gracias a su contenido de potasio y magnesio, el jugo verde puede ayudar a evitar la retención de líquidos, lo cual es ideal para empezar el día sintiéndote más ligero.

1. Café: un aliado para perder peso El café contiene un compuesto bioactivo que favorece la pérdida de peso. Según el portal especializado ‘Tua Saúde’, la cantidad recomendada para obtener estos beneficios es de hasta cuatro tazas diarias. No obstante, se recomienda un consumo limitado para personas con presión alta o mujeres embarazadas, quienes no deben exceder las dos tazas al día. Asimismo, aquellos menores de doce años, personas con insomnio, laberintitis o problemas gástricos como úlceras y reflujos deben evitar esta bebida. 2. Té verde: impulsa el metabolismo El té verde es conocido por sus propiedades que estimulan el metabolismo, lo que contribuye a que el cuerpo gaste más energía, favoreciendo la reducción de peso. "Se recomienda beber hasta cuatro tazas de este té al día entre las comidas. Por otro lado, en personas que poseen presión alta, la recomendación es beber un máximo de tres tazas de té verde al día", indican los expertos de ‘Tua Saúde’. 5. Frutas: ciertas frutas pueden desempeñar un papel importante en la reducción de peso. Según la American Association of Retired Persons (AARP), las peras son altamente recomendadas. Las manzanas, por su parte, son otro alimento clave, pues contienen aproximadamente cinco gramos de fibra, lo suficiente como para retrasar la digestión para que no tengas hambre después de un bocadillo o una comida. También tienen un alto contenido de agua, lo que ayuda a calmar el apetito.
1 / 5 | Los cinco alimentos que pueden mejorar el metabolismo y ayudan a bajar de peso . 1. Café: un aliado para perder peso El café contiene un compuesto bioactivo que favorece la pérdida de peso. Según el portal especializado ‘Tua Saúde’, la cantidad recomendada para obtener estos beneficios es de hasta cuatro tazas diarias. No obstante, se recomienda un consumo limitado para personas con presión alta o mujeres embarazadas, quienes no deben exceder las dos tazas al día. Asimismo, aquellos menores de doce años, personas con insomnio, laberintitis o problemas gástricos como úlceras y reflujos deben evitar esta bebida.

Un punto importante que resalta Healthline es que, a diferencia de los licuados, el proceso de extracción elimina la mayor parte de la fibra de los vegetales; misma que es necesaria para la buena digestión y para que el azúcar de las frutas se absorba lentamente en la sangre.

Debido a esto, los expertos sugieren que el jugo verde no debe ser el sustituto de todo tu desayuno, sino un complemento saludable. Lo mejor es acompañar tu jugo con alimentos sólidos que tengan proteína y fibra, manteniendo así tu energía estable por más tiempo.

¿Cómo hacer jugo verde en casa?

Te dejamos la receta del jugo verde que, según The Mediterranean Dish, no solo está llena de sabor, sino de equilibro.

Ingredientes

  • 2 tazas de espinacas frescas o kale
  • 1 pepino grande
  • 2 tallos de apio
  • 1 manzana verde
  • Un trozo pequeño de jengibre fresco
  • El jugo de medio limón

Preparación

  • Lavar y desinfectar muy bien todos tus ingredientes.
  • Corta todo en trozos para que tu extractor trabaje mejor.
  • Pasa los vegetales y la fruta poco a poco.
  • Agrega el jugo de limón para que no se oxide y mantenga ese color verde brillante.
  • Disfrútalo recién hecho para aprovechar todos sus beneficios.
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AlimentosFrutasReceta
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