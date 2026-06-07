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Radican cargos contra hombre que supuestamente robó cuatro veces en la misma farmacia

Los crímenes habrían ocurrido en los meses de mayo y junio, según la Uniformada

7 de junio de 2026 - 12:11 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
José O. Pérez Trinidad, de 31 años, quedó ingresado en prisión tras no prestar la fianza. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades radicaron cargos contra un hombre por presuntamente cometer apropiaciones ilegales en cuatro ocasiones distintas en una farmacia ubicada en el municipio de Bayamón, informó este domingo la Policía de Puerto Rico.

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Según el informe policial, José O. Pérez Trinidad, de 31 años, enfrenta dos cargos por apropiación ilegal agravada, tres cargos por ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales, un cargo por daños y otro por resistencia u obstrucción a la autoridad.

En específico, las autoridades le imputan varios hurtos de mercancía en una farmacia Walgreens ubicada en Rexville, Bayamón, entre los meses de mayo y junio del año en curso, cuyo valor total excedió los $3,300.

Las autoridades no especificaron los artículos que fueron robados.

El sospechoso fue detenido por agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón en el residencial Las Gardenias, luego de ser identificado mediante varias ruedas de confrontación.

Los casos fueron consultados con la fiscal Glorimar García, quien instruyó la radicación de los cargos mencionados. Posteriormente, la jueza Carolina Guzmán Tejeda, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto y le impuso una fianza global de $5,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 17 de junio de 2026.

El Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico (GUIA), organización sin fines de lucro que representa a la industria automotriz, reportó que la venta de carros nuevos está en un patrón descendiente.Pero, la presidenta del grupo, Rosángela Guerra, especificó que esto responde mayormente a las ventas extraordinarias que se registraron durante el mismo periodo de 2025.Toyota es la marca que más unidades ha vendido en Puerto Rico durante 2026, con un total de 7,054.
1 / 23 | Estos son los carros más vendidos en Puerto Rico en lo que va de año. El Grupo Unido de Importadores de Automóviles de Puerto Rico (GUIA), organización sin fines de lucro que representa a la industria automotriz, reportó que la venta de carros nuevos está en un patrón descendiente. - Suministrada
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