Radican cargos contra hombre que supuestamente robó cuatro veces en la misma farmacia
Los crímenes habrían ocurrido en los meses de mayo y junio, según la Uniformada
7 de junio de 2026 - 12:11 PM
7 de junio de 2026 - 12:11 PM
Las autoridades radicaron cargos contra un hombre por presuntamente cometer apropiaciones ilegales en cuatro ocasiones distintas en una farmacia ubicada en el municipio de Bayamón, informó este domingo la Policía de Puerto Rico.
Según el informe policial, José O. Pérez Trinidad, de 31 años, enfrenta dos cargos por apropiación ilegal agravada, tres cargos por ratería o hurto de mercancía en establecimientos comerciales, un cargo por daños y otro por resistencia u obstrucción a la autoridad.
En específico, las autoridades le imputan varios hurtos de mercancía en una farmacia Walgreens ubicada en Rexville, Bayamón, entre los meses de mayo y junio del año en curso, cuyo valor total excedió los $3,300.
Las autoridades no especificaron los artículos que fueron robados.
El sospechoso fue detenido por agentes de la Unidad Motorizada de Bayamón en el residencial Las Gardenias, luego de ser identificado mediante varias ruedas de confrontación.
Los casos fueron consultados con la fiscal Glorimar García, quien instruyó la radicación de los cargos mencionados. Posteriormente, la jueza Carolina Guzmán Tejeda, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto y le impuso una fianza global de $5,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón.
La vista preliminar fue pautada para el 17 de junio de 2026.
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