Comienza el juicio por terrorismo relacionado con el apuñalamiento del escritor Salman Rushdie

Buffalo, Nueva York— El hombre condenado por intentar asesinar a Salman Rushdie pasó años investigando el paradero del escritor antes de apuñalarlo en el escenario de una conferencia, según afirmaron este miércoles los fiscales federales en la apertura de su juicio federal por terrorismo.

Se trata del segundo juicio contra Hadi Matar, quien fue declarado culpable el año pasado en un caso de intento de asesinato en el estado de Nueva York. Los cargos federales por terrorismo se centran más en el presunto motivo de Matar para el ataque perpetrado en 2022 contra el reconocido autor y defensor de la libertad de expresión.

La fiscalía comenzó a trabajar el miércoles para convencer al jurado de que Matar intentaba cumplir una fatwa —o dictamen religioso— de 1989 que exigía la muerte de Rushdie debido a lo que algunos musulmanes consideraban una blasfemia en su novela de 1988 “Los versos satánicos”.

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“Cumplir la fatwa: eso es lo que Hadi Matar pretendía hacer”, afirmó el fiscal adjunto de Estados Unidos, Timothy Lynch, en su declaración inicial ante un tribunal federal de Búfalo (Nueva York), a unas 70 millas del centro artístico e intelectual donde Rushdie fue agredido. Se espera que el autor, ganador del Premio Booker, testifique a finales de esta semana sobre el apuñalamiento que casi le costó la vida y le dejó ciego de un ojo.

El abogado defensor Nathaniel Barone instó a los miembros del jurado a mantener una actitud abierta.

“Tendrán que preguntarse: ¿cuál era la intención de Hadi Matar?“, dijo Barone en su alegato inicial. ”El Gobierno no sabe cuáles eran las intenciones de Hadi ni cuál era su estado mental en ningún momento, francamente".

La Fiscalía sostiene que los escritos, las comunicaciones y otros materiales de Matar demostraban que actuaba por lealtad al gobierno teocrático de Irán y al grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán; fue el difunto ayatolá Ruhollah Jomeini quien dictó la fatwa.

ARCHIVO - Hadi Matar entra al tribunal del condado de Chautauqua en Mayville, Nueva York, el 16 de mayo de 2025. (Foto AP/Adrian Kraus, Archivo) (Adrian Kraus)

Público presenció el apuñalamiento de Rushdie

Matar, de 28 años, se ha declarado inocente de los cargos federales que se le imputan, entre los que se incluye la participación en un acto de terrorismo transnacional. Actualmente cumple una condena de 25 años en una prisión del estado de Nueva York y se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable en el proceso federal.

El ataque —que los miembros del jurado vieron en un vídeo el miércoles— tuvo lugar ante un público horrorizado en la Chautauqua Institution, donde Rushdie estaba a punto de dar una charla sobre la seguridad de los escritores.

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Su agresor, que llevaba una mascarilla médica, subió a zancadas al escenario y apuñaló a Rushdie en repetidas ocasiones, sin detenerse ni siquiera cuando el escritor se levantó y cayó de espaldas. Los espectadores se apresuraron a apartar al agresor de Rushdie y lo mantuvieron boca abajo hasta que llegó un agente de la policía estatal.

Mientras se reproducía uno de los vídeos, Matar, de 28 años, apoyó la cabeza varias veces sobre la mesa de la defensa antes de volver a levantar la vista hacia la pantalla. Por lo demás, se pasó gran parte del tiempo tomando notas en un bloc amarillo e intercambiando comentarios con sus abogados.

Rushdie, que ahora tiene 79 años, ha relatado la agresión y su largo proceso de recuperación durante el juicio anterior contra Matar, en sus memorias y en numerosas entrevistas.

“ Lo que ocurre cuando te enfrentas a la muerte muy de cerca —lo más cerca que se puede estar sin llegar a bailar la danza de la muerte y partir hacia la nada— es que eso se te queda grabado” , declaró a The Associated Press en 2024. “ Queda una sombra” .

Gira en torno a la motivación de Matar

Nacido en Estados Unidos de padres que emigraron del Líbano, Matar tiene la nacionalidad de ambos países. Su madre ha declarado que se volvió temperamental y se encerró en sí mismo tras un viaje al Líbano en 2018, donde tiene su sede Hezbollah.

La fiscalía afirma que su ataque contra Rushdie se vio impulsado, en parte, por las declaraciones que el difunto líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, realizó en 2006, en medio de la polémica que se desató en el mundo musulmán a raíz de las caricaturas del profeta Mahoma publicadas en periódicos europeos. Nasrallah opinó que “ el problema comenzó el día en que Salman Rushdie escribió ‘Los versos satánicos’” y que la polémica por las caricaturas no habría tenido lugar si alguien hubiera llevado a cabo la fatwa de Jomeini.

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Matar comenzó a investigar sobre Rushdie en 2020, preguntando a sus contactos en Internet dónde vivía el escritor y, finalmente, averiguando dónde tenía su oficina, a qué equipos deportivos seguía y dónde veía los partidos, según explicó Lynch en su declaración inicial. Afirmó que Matar guardaba notas adhesivas y un cuaderno sobre su proyecto.

“Tenemos que matarlo lo antes posible” , escribió Matar, según el fiscal. Este afirmó que Matar justificó el asesinato como parte de lo que él consideraba una yihad, o guerra santa, y añadió: “ Conviértete en guerrero y acaba de una vez con esto”.

ARCHIVO - El novelista Salman Rushdie asiste al estreno del documental "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie" durante el Festival de Cine de Sundance el 25 de enero de 2026 en The Ray en Park City, Utah. (Foto AP/Chris Pizzello, Archivo) (Chris Pizzello)

En la habitación de Matar en Nueva Jersey, los agentes federales encontraron fotos de Jomeini, de su sucesor —ya fallecido— el ayatolá Alí Jamenei y de una figura de Hezbolá, según explicó Lynch. En el ordenador de Matar se encontró una foto suya haciendo el saludo militar con una camiseta relacionada con Hezbollah, además de un vídeo sobre la fatwa de Jomeini, y Matar preguntó a un contacto en 2022 si el edicto seguía vigente, según el fiscal.

Según la fiscalía, el día del atentado, Matar llevaba consigo un carné de conducir falso a nombre de un miembro de Hezbolá.

“ El acusado quería que todo el mundo supiera que lo hacía por Hezbolah”, declaró Lynch ante el jurado.

Matar se negó a declarar en su juicio ante el tribunal estatal, y no está claro si subirá al estrado en el tribunal federal. En la vista de imposición de la pena celebrada en el tribunal estatal, Matar afirmó que creía en la libertad de expresión, pero tildó a Rushdie de «hipócrita» y «matón».

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Cómo afectó a Rushdie la fatwa del ayatolá

Rushdie nació en la India, se crió en Gran Bretaña —donde fue nombrado caballero por la difunta reina Isabel II— y ahora es ciudadano estadounidense. Ganó el Premio Booker en 1981 por su novela «Hijos de la medianoche» y alcanzó su mayor fama —y notoriedad— con «Los versos satánicos». Una secuencia onírica sobre el profeta Mahoma desencadenó protestas, a menudo violentas, contra Rushdie, que nació en el seno de una familia musulmana.

La fatwa de Jomeini de 1989 obligó a Rushdie a vivir en la clandestinidad durante años. Aunque el edicto fue revocado, Irán no le ha prestado atención en los últimos años. El Gobierno iraní negó cualquier implicación en el apuñalamiento de 2022, pero el entonces portavoz de su Ministerio de Asuntos Exteriores sugirió que Rushdie se había buscado los problemas al insultar al islam.

Nasrallah, líder de Hezbolá, no hizo declaraciones sobre el atentado.