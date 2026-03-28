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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan a mujer reportada como desaparecida en Aguadilla

Sorry Luz Torres Rodríguez, de 61 años, fue vista por última vez en el residencial José Agustín Aponte

28 de marzo de 2026 - 2:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Sorry Luz Torres Rodríguez, de 61 años. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una mujer reportada como desaparecida el 27 de marzo tras ser vista por última vez en el residencial José Agustín Aponte, en Aguadilla.

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De acuerdo con la Policía, Sorry Luz Torres Rodríguez, de 61 años, fue reportada como desaparecida por una amiga, quien informó a las autoridades que no la ha visto desde hace aproximadamente tres semanas.

Torres Rodríguez fue descrita físicamente como de tez blanca, cabello negro y ojos marrones.

Como seña particular, la Uniformada indicó que tiene un tatuaje en el hombro con el nombre de “Rebeca” y uno en el brazo con el nombre de “Maritza”.

Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoPersona desaparecidaAguadilla
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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