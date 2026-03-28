Buscan a mujer reportada como desaparecida en Aguadilla

Agentes de la Policía solicitaron la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una mujer reportada como desaparecida el 27 de marzo tras ser vista por última vez en el residencial José Agustín Aponte, en Aguadilla.

De acuerdo con la Policía, Sorry Luz Torres Rodríguez, de 61 años, fue reportada como desaparecida por una amiga, quien informó a las autoridades que no la ha visto desde hace aproximadamente tres semanas.

Torres Rodríguez fue descrita físicamente como de tez blanca, cabello negro y ojos marrones.

Como seña particular, la Uniformada indicó que tiene un tatuaje en el hombro con el nombre de “Rebeca” y uno en el brazo con el nombre de “Maritza”.

Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.