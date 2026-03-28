Policía solicita ayuda para localizar a hombre de 50 años desaparecido en Moca

La Policía de Puerto Rico pidió este sábado la colaboración de la ciudadanía para localizar a José Abel Sein Cruz, un hombre de 50 años reportado como desaparecido desde ayer, viernes, en la PR-464, sector Ranchera, del barrio Aceitunas, en Moca.

Según el informe preliminar, Sein Cruz fue visto por última vez cuando salió caminando de su residencia. Su madre, Luz M. Cruz Rosa, fue quien reportó la desaparición ante las autoridades.

El caso es investigado por la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.

El hombre fue descrito como de tez trigueña, 5’5” de estatura, 140 libras de peso, cabello negro y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía pantalón mahón largo y camisa color azul, y hasta ahora no se reportan señas particulares.

Las autoridades exhortan a cualquier persona que tenga información sobre su paradero a comunicarse con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.

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También se puede contactar a los agentes del CIC de Aguadilla al (787) 891-3800, extensiones 1550 o 1551, o enviar información a través de las redes sociales oficiales de la Policía, en X (antes Twitter) @PRPDNoticias o en Facebook.