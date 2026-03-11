Reportan a hombre desaparecido tras ser excarcelado en Ponce

( Suministrada por la Policía )

La Policía solicita la ayuda ciudadana para localizar a un exconfinado residente de Mayagüez quien desapareció luego de ser presuntamente liberado de la cárcel, en Ponce, el pasado 28 de enero.

Según señala la requisitoria especial publicada este miércoles, William Mangual Mangual, de 66 años, quien se encontraba confinado en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce, fue reportado desaparecido por su hermano, Frank Mangual Mangual, este miércoles.

Mangual Mangual fue descrito físicamente como de tez negra, cinco pies con nueve pulgadas (5’ 9″) de estatura, 170 libras de peso, cabello canoso y ojos color marrón.

Se indicó también que el sexagenario tiene historial de condiciones severas de salud mental.

Fue visto por última vez cuando fue liberado de la institución y no fue recogido por ningún familiar o amigo.