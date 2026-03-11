Reportan a hombre desaparecido tras ser excarcelado en Ponce
William Mangual Mangual fue visto por última vez en el Complejo Correccional Las Cucharas el pasado 28 de enero
11 de marzo de 2026 - 5:29 PM
La Policía solicita la ayuda ciudadana para localizar a un exconfinado residente de Mayagüez quien desapareció luego de ser presuntamente liberado de la cárcel, en Ponce, el pasado 28 de enero.
Según señala la requisitoria especial publicada este miércoles, William Mangual Mangual, de 66 años, quien se encontraba confinado en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce, fue reportado desaparecido por su hermano, Frank Mangual Mangual, este miércoles.
Mangual Mangual fue descrito físicamente como de tez negra, cinco pies con nueve pulgadas (5’ 9″) de estatura, 170 libras de peso, cabello canoso y ojos color marrón.
Se indicó también que el sexagenario tiene historial de condiciones severas de salud mental.
Fue visto por última vez cuando fue liberado de la institución y no fue recogido por ningún familiar o amigo.
Las autoridades urgen a cualquier persona que posea información sobre el paradero de esta persona, a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.
