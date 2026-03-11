Opinión
Reportan a hombre desaparecido tras ser excarcelado en Ponce

William Mangual Mangual fue visto por última vez en el Complejo Correccional Las Cucharas el pasado 28 de enero

11 de marzo de 2026 - 5:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
William Mangual Mangual, fue visto por última vez el 28 de enero, cuando salió del Complejo Correccional Las Cucharas, en Ponce. (Suministrada por la Policía)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía solicita la ayuda ciudadana para localizar a un exconfinado residente de Mayagüez quien desapareció luego de ser presuntamente liberado de la cárcel, en Ponce, el pasado 28 de enero.

Según señala la requisitoria especial publicada este miércoles, William Mangual Mangual, de 66 años, quien se encontraba confinado en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce, fue reportado desaparecido por su hermano, Frank Mangual Mangual, este miércoles.

Mangual Mangual fue descrito físicamente como de tez negra, cinco pies con nueve pulgadas (5’ 9″) de estatura, 170 libras de peso, cabello canoso y ojos color marrón.

William Mangual Mangual de 66 años y residente de Mayagüez, quien se encontraba confinado en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce, fue reportado desaparecido por su hermano, Frank Mangual Mangual, este miércoles.
William Mangual Mangual de 66 años y residente de Mayagüez, quien se encontraba confinado en el complejo correccional Las Cucharas, en Ponce, fue reportado desaparecido por su hermano, Frank Mangual Mangual, este miércoles. (Suministrada)

Se indicó también que el sexagenario tiene historial de condiciones severas de salud mental.

Fue visto por última vez cuando fue liberado de la institución y no fue recogido por ningún familiar o amigo.

Las autoridades urgen a cualquier persona que posea información sobre el paradero de esta persona, a comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o directamente con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 y 2463.

