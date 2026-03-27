Hombre de Bayamón enfrenta cargos federales por explotación sexual de menores
El individuo, de 51 años, presuntamente poseía sobre 2,000 imágenes de menores de edad en su celular
27 de marzo de 2026 - 7:05 PM
27 de marzo de 2026 - 7:05 PM
Un hombre de 51 años, residente en Bayamón, enfrenta cargos federales por explotación infantil y posesión de armas luego de ser arrestado por agentes federales en la mañana del jueves, informó la Oficina del Fiscal Federal del distrito de Puerto Rico a través de una comunicación escrita.
Según el pliego acusatorio, entre mayo de 2025 y marzo de 2026, Rafael Ángel Méndez Nieves presuntamente recibió y distribuyó material explícito de explotación sexual de menores utilizando su teléfono celular.
La fiscal auxiliar federal, Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos contra Niños, Trata de Personas e Inmigración, presentó los cargos.
Se indicó que el imputado poseía imágenes que mostraban a un preadolescente durante los actos.
Además de los cargos por explotación infantil, el Méndez Nieves fue imputado por posesión ilegal de un arma de fuego Taurus calibre .380, modelo PT738, con 13 cartuchos de munición para la cual no poseía permiso.
“Las avanzadas habilidades en informática forense del Departamento de Seguridad de Estados Unidos nos permitieron descubrir y documentar cerca de 2,000 archivos de material de abuso sexual infantil, incluyendo imágenes y videos perturbadores de menores, algunos incluso bebés”, explicó en el comunicado Yariel Ramos, agente especial interino del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en San Juan.
“La gravedad de este caso resalta la importancia de nuestra misión y nuestro firme compromiso de obtener las pruebas necesarias para llevar a los culpables ante la justicia. Mantenemos nuestra firmeza en nuestros esfuerzos por proteger a los niños y garantizar que los responsables rindan cuentas”, añadió.
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