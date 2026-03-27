Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre de Bayamón enfrenta cargos federales por explotación sexual de menores

El individuo, de 51 años, presuntamente poseía sobre 2,000 imágenes de menores de edad en su celular

27 de marzo de 2026 - 7:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rafael Ángel Méndez Nieves, de 51 años y residente en Bayamón, fue arrstado el pasado jueves con sobre 2,000 archivos de fotos y videos con imágenes de explotación sexual infantil. (Carlos Rivera Giusti)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un hombre de 51 años, residente en Bayamón, enfrenta cargos federales por explotación infantil y posesión de armas luego de ser arrestado por agentes federales en la mañana del jueves, informó la Oficina del Fiscal Federal del distrito de Puerto Rico a través de una comunicación escrita.

RELACIONADAS

Según el pliego acusatorio, entre mayo de 2025 y marzo de 2026, Rafael Ángel Méndez Nieves presuntamente recibió y distribuyó material explícito de explotación sexual de menores utilizando su teléfono celular.

La fiscal auxiliar federal, Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos contra Niños, Trata de Personas e Inmigración, presentó los cargos.

Se indicó que el imputado poseía imágenes que mostraban a un preadolescente durante los actos.

Además de los cargos por explotación infantil, el Méndez Nieves fue imputado por posesión ilegal de un arma de fuego Taurus calibre .380, modelo PT738, con 13 cartuchos de munición para la cual no poseía permiso.

Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).El Nuevo Día pudo presenciar, a eso de las 2:10 de la madrugada, en un municipio del este de Puerto Rico, el momento en que los oficiales diligenciaron dos de las cuatro órdenes de arrestos emitidas por un gran jurado federal.De ser encontrados culpables, los cuatro arrestados se exponen a penas de entre cinco a 15 años de cárcel, seguidos por varios años de libertad supervisada.
1 / 9 | En imágenes: así fue el operativo federal de arrestos por material de abuso sexual infantil. Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés). - Alex Figueroa Cancel

“Las avanzadas habilidades en informática forense del Departamento de Seguridad de Estados Unidos nos permitieron descubrir y documentar cerca de 2,000 archivos de material de abuso sexual infantil, incluyendo imágenes y videos perturbadores de menores, algunos incluso bebés”, explicó en el comunicado Yariel Ramos, agente especial interino del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en San Juan.

“La gravedad de este caso resalta la importancia de nuestra misión y nuestro firme compromiso de obtener las pruebas necesarias para llevar a los culpables ante la justicia. Mantenemos nuestra firmeza en nuestros esfuerzos por proteger a los niños y garantizar que los responsables rindan cuentas”, añadió.

Tags
Breaking NewsFiscalía federal Agresión sexualMenores de edadExplotación infantilBayamón
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 27 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: