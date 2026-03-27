Hombre de Bayamón enfrenta cargos federales por explotación sexual de menores

1 / 9 En imágenes: así fue el operativo federal de arrestos por material de abuso sexual infantil

Cuatro hombres fueron arrestados en la madrugada del jueves por material de abuso sexual infantil en un operativo encabezado por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Alex Figueroa Cancel