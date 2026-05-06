Solicitan ayuda para cubrir gastos médicos de motociclista que sufrió accidente en Añasco

Los familiares de Israel Arturo Morales Benítez, un motociclista que permanece en estado grave tras sufrir un accidente de tránsito registrado el 22 de abril en la carretera PR-404 del barrio Daguey, en Añasco, solicitaron ayuda , mediante una campaña en el portal GoFundMe, para costear su tratamiento.

De momento, la familia ha recibido sobre $5,000 en donaciones de una meta de $9,000.

Felishka Ramírez explicó, en un correo electrónico a nombre de Lynaska Morales, hermana mayor de Morales Benítez, que el hombre se dirigía a una tienda cuando fue impactado por el conductor de otro vehículo.

Según el informe preliminar de la Policía, el conductor de una guagua Toyota Tacoma de 2010, presuntamente, no tomó las debidas precauciones y arrolló a Morales Benítez.

Ramírez añadió que Morales Benítez “sufrió múltiples fracturas y heridas graves, y actualmente está luchando por su vida”.

“Esta tragedia ha afectado profundamente a su familia, incluyendo a su madre, quien ha sido hospitalizada debido al impacto emocional. Además, el hospital se encuentra a dos horas de su hogar, lo que representa una gran carga”, enfatizó Ramírez.

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“Estamos buscando el apoyo de todos, con la esperanza de recibir oraciones y ayuda durante este difícil momento. Hemos creado un GoFundMe para Israel, ya que este será un proceso de recuperación muy largo y necesitaremos toda la ayuda posible”, añadió.