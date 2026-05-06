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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Solicitan ayuda para cubrir gastos médicos de motociclista que sufrió accidente en Añasco

Israel Arturo “Quiyto” Morales Benítez fue impactado por un conductor y recibió múltiples fracturas

6 de mayo de 2026 - 4:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Israel Morales Benítez sufrió múltiples fracturas y heridas de gravedad y actualmente se encuentra hospitalizado en condición de cuidado. (Suministrada)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Los familiares de Israel Arturo Morales Benítez, un motociclista que permanece en estado grave tras sufrir un accidente de tránsito registrado el 22 de abril en la carretera PR-404 del barrio Daguey, en Añasco, solicitaron ayuda , mediante una campaña en el portal GoFundMe, para costear su tratamiento.

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De momento, la familia ha recibido sobre $5,000 en donaciones de una meta de $9,000.

Felishka Ramírez explicó, en un correo electrónico a nombre de Lynaska Morales, hermana mayor de Morales Benítez, que el hombre se dirigía a una tienda cuando fue impactado por el conductor de otro vehículo.

Según el informe preliminar de la Policía, el conductor de una guagua Toyota Tacoma de 2010, presuntamente, no tomó las debidas precauciones y arrolló a Morales Benítez.

Ramírez añadió que Morales Benítez “sufrió múltiples fracturas y heridas graves, y actualmente está luchando por su vida”.

“Esta tragedia ha afectado profundamente a su familia, incluyendo a su madre, quien ha sido hospitalizada debido al impacto emocional. Además, el hospital se encuentra a dos horas de su hogar, lo que representa una gran carga”, enfatizó Ramírez.

“Estamos buscando el apoyo de todos, con la esperanza de recibir oraciones y ayuda durante este difícil momento. Hemos creado un GoFundMe para Israel, ya que este será un proceso de recuperación muy largo y necesitaremos toda la ayuda posible”, añadió.

Un informe de la Policía sobre este incidente alegó que el motociclista fue chocado por una Toyota Tacoma del 2010 cuyo chofer no tomó las debidas precauciones.
Un informe de la Policía sobre este incidente alegó que el motociclista fue chocado por una Toyota Tacoma del 2010 cuyo chofer no tomó las debidas precauciones. (Suministrada)
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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