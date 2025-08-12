Opinión
12 de agosto de 2025
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Renuncia la rectora del recinto de Cayey de la UPR

Carmen Quiroga dio a conocer su dimisión en una carta en la que hizo alusión a una “experiencia carnavalesca”

12 de agosto de 2025 - 12:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carmen Quiroga Rodríguez, exrectora de la Universidad de Puerto Rico en Cayey. (Suministrada)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un segundo recinto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se quedó sin rector en menos de un mes luego que la rectora del Recinto de Cayey, Carmen L. Quiroga, renunciara ayer, lunes, al cargo.

“Luego de la experiencia carnavalesca de ayer 11 de agosto, termino mi jornada universitaria. Gracias a los que me acompañaron en este camino”, indicó Quiroga, en una breve carta, con fecha de este martes.

La renuncia debe ser aceptada por la Junta de Gobierno de la UPR, ente que se disponía este martes a hacer un referéndum electrónico entre sus miembros en torno a la salida de Quiroga, supo El Nuevo Día. Una fuente indicó que, al momento de llegar la carta, ya la presidenta Zayira Jordán Conde le había solicitado la renuncia a la rectora.

El orden sucesoral tradicional en los recintos es que, mientras se nombra un rector interino, el puesto lo ocupa el decano o decana de Asuntos Académicos. No obstante, en Cayey ese funcionario también renunció, añadió la fuente.

El lunes, los portones del recinto amanecieron bloqueados por una manifestación de empleados del Sindicato de Trabajadores de la UPR. No obstante, la situación se resolvió rápidamente, indicó el presidente del Sindicato, David Muñoz.

“Es un reclamo ya antiguo por un supervisor y una situación de hostigamiento laboral... Hemos pedido que lo reubiquen para que no tenga que interactuar con el grupo nuestro”, explicó Muñoz sobre los motivos de la manifestación en el primer día de clases.

El líder sindical destacó que llegaron a un acuerdo con Quiroga para la reubicación de ese supervisor.

“Lo importante ahora es que quien vaya a sustituirla debe honrar lo acordado. Si la presidenta instruye a quien venga ahora a la rectoría que deshaga lo que se ha acordado, yo puedo anticipar que definitivamente traerá consigo acciones que no van a ser carnavalescas”, manifestó Muñoz.

Así respondió Zayira Jordán Conde a quienes dicen que la política partidista influyó en su selección como presidenta de la UPR

Así respondió Zayira Jordán Conde a quienes dicen que la política partidista influyó en su selección como presidenta de la UPR

La funcionaria se convirtió el 1 de julio en la primera mujer en asumir la dirección en propiedad de la universidad del Estado.

El pasado 11 de junio, trascendió que el rector del recinto de Utuado, Luis Tapia Maldonado, renunció luego de una corta llamada de la presidenta, quien le pidió que pusiera a disposición su puesto de confianza.

Jordán Conde, desde entonces, ha nombrado a dos rectores interinos, pero estos no han pasado el cedazo de la Junta de Gobierno.

ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
