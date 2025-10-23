Patólogo declara que Gabriela Nicole Pratts Rosario murió por puñalada al corazón

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.

Aibonito - El patólogo Javier Gustavo Serrano declaró este jueves que la adolescente Gabriela Nicole Pratts Rosario falleció por una herida de arma blanca en el corazón, al ser asesinada en Aibonito.

El funcionario del Instituto de Ciencias Forenses indicó que llevó a cabo el examen el 12 de agosto, un día después del crimen.

Serrano señaló que durante el examen encontró que la joven sufrió once heridas cortantes, pero que solamente una de ellas le pudieron haber causado la muerte.

Explicó que documentó la herida fatal de tres cuartos de pulgada de longitud, y cinco pulgadas de profundidad, con una configuración semilunar.

“Es la única herida con capacidad de producir la muerte a esta joven”, apuntó Serrano. “De las once heridas, solo esta tiene el potencial de producir la muerte”, mientras que las otras “no hubieran producido la muerte”.

Expuso que esa herida tuvo una trayectoria de “izquierda a derecha”, de “adelante hacia atrás” y de “abajo hacia arriba”.

El patólogo añadió que el arma perforó piel, músculos del tórax hasta alcanzar el ventrículo izquierdo, provocando la “pérdida sustancial y considerable” de sangre.

“Esta pérdida de sangre y el daño que produce, porque va a producir además el colapso del pulmón izquierdo, es lo que eventualmente le va a producir la muerte a esta joven”, afirmó.

De acuerdo con Serrano, la autopsia encontró, en total, una herida en el área izquierda de la cabeza, cuatro en la región toráxica, cinco en el área lateral del muslo y glúteo izquierdo, y uno en el antebrazo derecho.

“La causa de muerte se atribuyó a herida de arma blanca y la manera (de muerte), en base a las circunstancias y lo que se ha investigado, en el contexto médico-forense, se clasifica como homicidio”, abundó Serrano.

Posteriormente, a preguntas de la Fiscalía, el patólogo explicó que otros exámenes periciales determinaron que en el cuerpo no se encontró alcohol ni alguna otra sustancia que “pudiera influenciar la conducta de esta joven”.

En ese momento, varios familiares de Pratts Rosario salieron de la sala judicial, luego de que no pudieran contener las lágrimas mientras escuchaban al patólogo.

Aunque la Policía indicó que había identificado a seis personas sospechosas, hasta el momento, por el asesinato de Pratts Rosario solo están imputadas Anthonieska Avilés Cabrera, quien actualmente tiene 18 años, y su madre Elvia Cabrera Rivera.

En la etapa de vista preliminar, los procesamientos de ambas fueron divididos porque la defensa de la joven reclamó que no estaba preparada para comenzar después de que fuera declarada procesable.

El crimen se reportó en la madrugada del pasado 11 de agosto, luego de que dos menores de 16 años llegaran heridos de arma blanca al hospital Menonita de Aibonito.

El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.

La llamada alertó sobre dos jóvenes, una fémina y un hombre, que llegaron hasta la institución. Poco después, Pratts Rosario falleció.

Según la investigación, los dos menores se encontraban en una actividad de cierre de verano auspiciada por el municipio y, al finalizar, caminaron hasta el mencionado lugar donde había un grupo de personas.

Acto seguido, surgió una discusión entre la hermana de la occisa con una persona en el lugar. Durante el altercado, la hermana de Pratts Rosario, también menor de edad, fue agredida, por lo que la víctima intercedió, recibiendo ocho heridas de arma blanca en diferentes partes de su cuerpo.