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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere motorista tras accidentarse en carretera en Toa Alta

El perjudicado participaba de una corrida de motoras cuando sufrió un percance, según la Policía

24 de mayo de 2026 - 2:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No guardó distancia prudente y chocó la parte posterior de la patrulla en la que iban los agentes.(GFR Media/Archivo)
La División de Patrullas de Carreteras de Bayamón investiga el mortal accidente. (GFR Media/Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un motorista que participaba de una corrida falleció este domingo tras sufrir un accidente de tránsito a eso de las 12:12 del mediodía en el kilómetro 3.4 de la carretera 827, en Toa Alta.

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La Policía de Puerto Rico informó preliminarmente que el hombre de 46 años perdió el control del vehículo, por razones que se investigan, y cayó por un precipicio.

Tras el suceso, el perjudicado - cuya identidad no ha sido revelada- resultó con heridas y fue transportado al Doctors’ Center Hospital, donde un médico de turno certificó su muerte.

El personal de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón se encuentra investigando el accidente.

La evidencia ocupada en una residencia de la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, según la Policía.La evidencia ocupada por las autoridades incluye chalecos antibalas, máscaras, rifles, celulares y municiones.Diversas sustancias controladas fueron ocupadas dentro de la residencia intervenida, incluyendo múltiples kilos de cocaína, bolsas adicionales de la misma droga, marihuana y cápsulas de crack listas presuntamente para su distribución.
1 / 4 | Escena de película en Toa Alta: incautan droga, armas y $268,000 en efectivo. La evidencia ocupada en una residencia de la urbanización Ciudad Jardín III, en Toa Alta, según la Policía. - Suministrada
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