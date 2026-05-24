Muere motorista tras accidentarse en carretera en Toa Alta

Un motorista que participaba de una corrida falleció este domingo tras sufrir un accidente de tránsito a eso de las 12:12 del mediodía en el kilómetro 3.4 de la carretera 827, en Toa Alta.

La Policía de Puerto Rico informó preliminarmente que el hombre de 46 años perdió el control del vehículo, por razones que se investigan, y cayó por un precipicio.

Tras el suceso, el perjudicado - cuya identidad no ha sido revelada- resultó con heridas y fue transportado al Doctors’ Center Hospital, donde un médico de turno certificó su muerte.

El personal de la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón se encuentra investigando el accidente.