Tenían heridas en la cabeza y el rostro: reportan doble asesinato en Río Piedras

La Policía investiga un doble asesinato reportado en la madrugada de este domingo en las Parcelas Falú, en Río Piedras.

De acuerdo con la información preliminar, una llamada a las autoridades a eso de las 12:27 a.m. alertó sobre el crimen. Al llegar a la calle 49, intersección con la calle 32, agentes de la Policía se toparon con los cuerpos sin vida de dos hombres.

Ambos individuos tenían heridas en la cabeza y el rostro. De inmediato, no fueron identificados, pero la Uniformada estimó que tenían de 20 a 25 años.

“Uno es de tez blanca, estatura 5 pies 9 pulgadas de estatura y 165 libras de peso aproximadamente. Tiene el pelo negro y ojos marrones. Además, vestía jacket de color negro marca Nike, mahón largo y calzado deportivo negros también marca Nike. Este portaba en el cuello una cadena de color dorado con un crucifijo con piedras rojas. El segundo hombre es de tez blanca, 6 pies de estatura, 150 libras de peso aproximado, ojos marrones y cabello negro. Vestía jacket negro marca Columbia, sudadera larga de color gris, calzado deportivo gris y blanco de la marca Nike", detalló la Policía.