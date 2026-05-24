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Tenían heridas en la cabeza y el rostro: reportan doble asesinato en Río Piedras

Los cuerpos sin vida fueron encontrados en la Parcelas Falú

24 de mayo de 2026 - 9:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los cuerpos fueron llevados al Instituto de Ciencias Forense. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga un doble asesinato reportado en la madrugada de este domingo en las Parcelas Falú, en Río Piedras.

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De acuerdo con la información preliminar, una llamada a las autoridades a eso de las 12:27 a.m. alertó sobre el crimen. Al llegar a la calle 49, intersección con la calle 32, agentes de la Policía se toparon con los cuerpos sin vida de dos hombres.

Ambos individuos tenían heridas en la cabeza y el rostro. De inmediato, no fueron identificados, pero la Uniformada estimó que tenían de 20 a 25 años.

“Uno es de tez blanca, estatura 5 pies 9 pulgadas de estatura y 165 libras de peso aproximadamente. Tiene el pelo negro y ojos marrones. Además, vestía jacket de color negro marca Nike, mahón largo y calzado deportivo negros también marca Nike. Este portaba en el cuello una cadena de color dorado con un crucifijo con piedras rojas. El segundo hombre es de tez blanca, 6 pies de estatura, 150 libras de peso aproximado, ojos marrones y cabello negro. Vestía jacket negro marca Columbia, sudadera larga de color gris, calzado deportivo gris y blanco de la marca Nike", detalló la Policía.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan y el fiscal Christian Castro Plaza se hicieron cargo de la pesquisa. Los cuerpos fueron llevados al Instituto de Ciencias Forense.

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AsesinatosRío PiedrasSan JuanPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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