Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
20 de julio de 2026
89°Bruma
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Bolsa de valores 08:10 PM
S&P 500 - (CFD)
7572.40
0.38%
·
Dow Jones
52658.64
0.29%
·
Nasdaq
26269.23
0.62%
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caribbean Produce Exchange dice que la lechuga local es segura

La empresa reafirmó la seguridad de las lechugas y otros productos cultivados localmente

20 de julio de 2026 - 4:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La situación informada hace varias semanas – y ahora puesta en revisión - por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) gira en torno al riesgo de enfermedad con la lechuga iceberg rallada servida en establecimientos de la cadena de comida rápida Taco Bell en cinco estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia.   (Jorge A Ramirez Portela)
Maricarmen Rivera Sánchez
Por Maricarmen Rivera Sánchez
Periodista de Negociosmaricarmen.rivera@gfrmedia.com

Ante informaciones relacionadas con un supuesto brote de Cyclospora en Estado Unidos en determinadas lechugas iceberg de Taylor Farms, procedentes de México, Caribbean Produce Exchange (CPE) aclaró que no importa ni distribuye en Puerto Rico la lechuga específicamente asociada al evento.

La situación informada hace varias semanas – y ahora puesta en revisión - por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) gira en torno al riesgo de enfermedad con la lechuga iceberg rallada, servida en establecimientos de la cadena de comida rápida Taco Bell en cinco estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia.

Puerto Rico está excluido de los estados afectados.

Luego del revuelo que causó el anuncio, la FDA publicó una advertencia de que los análisis de la lechuga realizados, hasta ahora, deben considerarse como un “falso positivo”, lo cual crea mayor incertidumbre con el origen del mal estomacal en Estados Unidos.

CPE, una empresa distribuidora de alimentos en Puerto Rico, destacó en comunicado de prensa que las lechugas cultivadas y cosechadas localmente que distribuye, incluyendo la marca Lettufresh, no forman parte de la alerta ni están asociadas con el brote.

De acuerdo con los controles y protocolos de inocuidad aplicables a su producción, las verduras locales representan una alternativa segura, fresca y de alta calidad para los consumidores puertorriqueños.

“Deseamos informar que actualmente ese tipo de lechuga, producida en México para la marca Taylor Farms no se encuentra en Puerto Rico. Aprovechamos para aclarar que las lechugas del país, cultivadas y cosechadas localmente, así como las Dole sí son seguras para consumir y ofrecen una calidad óptima para nuestros consumidores. Nuestros productos, incluyendo las lechugas Lettufresh, están respaldados por rigurosos procesos de calidad e inocuidad que nos permiten llevar alimentos frescos, seguros y confiables a las familias puertorriqueñas”, expresó Ángel R. Santiago, principal oficial ejecutivo de CPE.

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico —no una bacteria— que puede ocasionar una enfermedad intestinal conocida como ciclosporiasis. La alerta vigente se relaciona específicamente con el producto y los establecimientos identificados por las autoridades federales, y no con todas las lechugas disponibles en el mercado.

“Por más de seis décadas, CPE ha mantenido un compromiso inquebrantable con la seguridad, frescura y calidad de los alimentos que distribuye. Continuaremos trabajando responsablemente con nuestros agricultores, suplidores y clientes para proteger la confianza y el bienestar de los consumidores”, añadió Santiago.

CPE, que ha operado en Puerto Rico por 66 años, exhortó a los consumidores a mantenerse informados mediante fuentes oficiales y reiteró que las lechugas locales que distribuye pueden consumirse con confianza, siguiendo siempre las prácticas recomendadas para el manejo y lavado de productos frescos.

La empresa es la principal distribuidora de alimentos altamente perecederos, incluyendo: frutas, vegetales, provisiones y huevos frescos en Puerto Rico. Su cartera de productos sobrepasa el millar.

El domingo, la FDA publicó una actualización sobre la determinación que estableció que la lechuga de Taylor Farms -proveniente de México- era la causante de las diarreas.

“Debido a la complejidad de la detección de esta bacteria, los laboratorios de la FDA revisaron la muestra y concluyeron que los hallazgos no representan un (resultado) real y deben considerarse un falso positivo”, indica la advertencia.

Las 120 cuerdas que hoy ocupa Finca Explora en Isabela albergaron durante décadas un centro de investigación biotecnológica agrícola. Desde 2017, el espacio se ha transformado en un centro de incubación y aceleración para nuevos agroempresariosEn apenas nueve años, la finca ha evolucionado de un centro dedicado a la investigación agrícola a un ecosistema donde convergen la producción de alimentos, la innovación y el emprendimiento.Desde su creación, el programa de incubación ha apoyado a alrededor de 60 agroempresarios, tanto dentro de la finca como en otros municipios de Puerto Rico.
1 / 13 | Así se cultiva la nueva generación de agroempresarios en Finca Explora. Las 120 cuerdas que hoy ocupa Finca Explora en Isabela albergaron durante décadas un centro de investigación biotecnológica agrícola. Desde 2017, el espacio se ha transformado en un centro de incubación y aceleración para nuevos agroempresarios - Suministrada
Tags
lechuga
ACERCA DEL AUTOR
Maricarmen Rivera Sánchez
Maricarmen Rivera SánchezArrow Icon
Periodista en San Juan, Puerto Rico. Es natural de Fajardo. Tiene un bachillerato en Comunicación Pública de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y en...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 20 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: