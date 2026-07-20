Caribbean Produce Exchange dice que la lechuga local es segura

Ante informaciones relacionadas con un supuesto brote de Cyclospora en Estado Unidos en determinadas lechugas iceberg de Taylor Farms, procedentes de México, Caribbean Produce Exchange (CPE) aclaró que no importa ni distribuye en Puerto Rico la lechuga específicamente asociada al evento.

La situación informada hace varias semanas – y ahora puesta en revisión - por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) gira en torno al riesgo de enfermedad con la lechuga iceberg rallada, servida en establecimientos de la cadena de comida rápida Taco Bell en cinco estados: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y West Virginia.

Puerto Rico está excluido de los estados afectados.

Luego del revuelo que causó el anuncio, la FDA publicó una advertencia de que los análisis de la lechuga realizados, hasta ahora, deben considerarse como un “falso positivo”, lo cual crea mayor incertidumbre con el origen del mal estomacal en Estados Unidos.

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CPE, una empresa distribuidora de alimentos en Puerto Rico, destacó en comunicado de prensa que las lechugas cultivadas y cosechadas localmente que distribuye, incluyendo la marca Lettufresh, no forman parte de la alerta ni están asociadas con el brote.

De acuerdo con los controles y protocolos de inocuidad aplicables a su producción, las verduras locales representan una alternativa segura, fresca y de alta calidad para los consumidores puertorriqueños.

“Deseamos informar que actualmente ese tipo de lechuga, producida en México para la marca Taylor Farms no se encuentra en Puerto Rico. Aprovechamos para aclarar que las lechugas del país, cultivadas y cosechadas localmente, así como las Dole sí son seguras para consumir y ofrecen una calidad óptima para nuestros consumidores. Nuestros productos, incluyendo las lechugas Lettufresh, están respaldados por rigurosos procesos de calidad e inocuidad que nos permiten llevar alimentos frescos, seguros y confiables a las familias puertorriqueñas”, expresó Ángel R. Santiago, principal oficial ejecutivo de CPE.

La Cyclospora cayetanensis es un parásito microscópico —no una bacteria— que puede ocasionar una enfermedad intestinal conocida como ciclosporiasis. La alerta vigente se relaciona específicamente con el producto y los establecimientos identificados por las autoridades federales, y no con todas las lechugas disponibles en el mercado.

“Por más de seis décadas, CPE ha mantenido un compromiso inquebrantable con la seguridad, frescura y calidad de los alimentos que distribuye. Continuaremos trabajando responsablemente con nuestros agricultores, suplidores y clientes para proteger la confianza y el bienestar de los consumidores”, añadió Santiago.

CPE, que ha operado en Puerto Rico por 66 años, exhortó a los consumidores a mantenerse informados mediante fuentes oficiales y reiteró que las lechugas locales que distribuye pueden consumirse con confianza, siguiendo siempre las prácticas recomendadas para el manejo y lavado de productos frescos.

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La empresa es la principal distribuidora de alimentos altamente perecederos, incluyendo: frutas, vegetales, provisiones y huevos frescos en Puerto Rico. Su cartera de productos sobrepasa el millar.

El domingo, la FDA publicó una actualización sobre la determinación que estableció que la lechuga de Taylor Farms -proveniente de México- era la causante de las diarreas.

“Debido a la complejidad de la detección de esta bacteria, los laboratorios de la FDA revisaron la muestra y concluyeron que los hallazgos no representan un (resultado) real y deben considerarse un falso positivo”, indica la advertencia.