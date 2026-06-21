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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Controlan fuego forestal de grandes proporciones en Sabana Grande

Debido al humo, el alcalde pidió precaución con las personas que tengan condiciones de salud

21 de junio de 2026 - 8:06 AM

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En algún momento de la noche de ayer estuvo cerrada la carretera PR-121 en Sabana Grande como medida de precaución por un fuego forestal. (Captura)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un incendio forestal de grandes proporciones fue reportado en la noche de ayer, sábado, en Sabana Grande.

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El alcalde Marcos Valentín Flores informó cerca de la medianoche que las llamas se habían controlado, pero hacía un llamado a tomar medidas de precaución por los efectos del humo en la población.

A eso de las 9:00 de la noche, el funcionario indicó en sus redes sociales que el incendio se desarrollaba cercano a las comunidades de La Pica, Cerro Gordo, Rayo Guaras y la carretera PR-121.

En particular, una de las áreas más afectadas es la conocida como “cuesta Las Garzas” en La Pica, mientras que personal del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME), voluntarios y la Policía Municipal trabajaban en la escena.

Casi una hora más tarde, Valentín Flores informaba que “por motivos de seguridad y ante la situación del incendio forestal, se hace inminente cierre” de la carretera PR-121.

Imágenes del incendio fueron compartidas por la meteoróloga Suheily López Belén, incluyendo algunos a pasos de una estructura. Aproximadamente en la medianoche indicó que la PR-121 ya estaba accesible.

A su vez, el alcalde indicó a eso de las 11:31 p.m., que a esa hora realizó “un recorrido por la carretera estatal (PR) 328 de Rayo Guaras. El humo es demasiado intenso. Suplico puedan mantener seguros a personas encamadas y con condiciones pulmonares”.

“El fuego se ha logrado controlar, pero los efectos del humo son severos”, agregó.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan informó que las condiciones del terreno siguen propicias para la propagación de incendios, por lo que exhortó a la ciudadanía a evitar actividades que puedan iniciar fuegos forestales.

El meteorólogo Carlos Anselmi indicó que, por lo menos, se espera que la llegada de una onda para hoy, domingo, ayude a mitigar la situación.

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Sabana GrandeIncendio forestalBreaking NewsBomberos de Puerto RicoFuego
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