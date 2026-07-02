“Adquiriendo confianza, le llevó la vida”: familiares de la joven enfermera asesinada en Caguas exigen respuestas

Familiares de Jennifer Marie Torres Castro, la enfermera de 36 años que fue asesinada en su residencia del sector Quebrada Arenas, en el barrio Río Cañas de Caguas, exigieron respuestas a las autoridades.

“(Era) lo más cercano a un ángel en la tierra, ayudaba a su familia, a gente en la iglesia”, aseguró a Noticentro el tío de la víctima, Ramón Concepción, al relatar que Torres Castro trabajaba como enfermera especializada en la atención de adultos mayores.

“Ese hombre llega a su vida a través de ese mundo, busca ayuda (porque) se está rehabilitando. Así es que esta persona se introdujo en la vida de mi sobrina y así fue que, lamentablemente, adquiriendo confianza, le llevó la vida”, añadió visiblemente consternado desde el sepelio de la joven en el cementerio municipal Nuevo Torito Plata de Cayey.

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Concepción se refirió a Carlos Manuel Estefano Pino, un hombre de 67 años convicto, a sus 20 años, por asesinar a una mujer en 1990. También fue convicto por violación y robo. Estefano Pino figura como sospechoso en la muerte de Torres Castro.

Los familiares de Torres Castro aseguraron que trató al hombre “como un abuelito”.

Por otro feminicidio: así arrestaron a convicto sospechoso de nuevo asesinato Carlos Manuel Estefano Pino es sospechoso del asesinato de la enfermera Jenniffer Marie Torres Castro, en Caguas.

Una prima, que no fue identificada, tronó contra las autoridades por excarcelar a Estefano Pino. La Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) aprobó la liberación del hombre en 2018. La familiar entrevistada añadió que Estefano Pino posee un extenso récord de violencia de género.

“¿Tu dejas libre a una persona así? ¿Es en serio? O sea, asesinaste a una mujer, tienes un listado de crímenes; porque no fue mi prima solamente. Le hiciste daño a un montón de personas, ¿entonces lo dejas libre?”, cuestionó la mujer a la vez que pidió justicia.

“Que entiendan que (si) las banderas rojas están, algo ocurre. Uno tiene que entender que hay unas banderas rojas que uno tiene que aprender a entender”, añadió.

Por otra parte, Orlando Barrionuevo Santos, pastor de la Iglesia Sinagoga de Adoración, a la que la víctima asistía con regularidad, aseguró al medio que nunca conoció a Estefano Pino.

Según explicaron los familiares, la enfermera se dedicaba a criar a sus hijas y a su trabajo como cuidadora. Aseguraron que no mantenía ninguna relación sentimental con Estefano Pino o con alguna otra persona.

El cuerpo de Torres Castro fue encontrado en la mañana del miércoles, luego que familiares no lograron contactarla. A Torres Castro le sobreviven dos hijas de 10 y 12 años.