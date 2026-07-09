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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Calor intenso, bruma y riesgo de incendios forestales marcarán el tiempo este jueves

Conoce el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología

9 de julio de 2026 - 7:59 AM

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De surgir algún fuego, existe una alta probabilidad de que se propague debido a la combinación de suelos secos y condiciones ventosas. (Alex Figueroa Cancel)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Una nube densa de polvo del Sahara, combinada con un patrón caluroso y ventoso, dominará las condiciones del tiempo este jueves en Puerto Rico.

Según la meteoróloga Cecille Villanueva, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, las concentraciones del particulado se mantienen en niveles moderados.

Como resultado, sostuvo que las personas vulnerables —como pacientes con condiciones respiratorias, adultos mayores y menores— deben tomar precauciones y mantener sus medicamentos cerca.

“Tenemos una nube bastante densa de polvo del Sahara”, indicó la meteoróloga, al señalar que el evento coincide con un día particularmente caluroso para la isla.

De hecho, el SNM mantiene una advertencia de calor para todas las áreas costeras y urbanas de Puerto Rico. Ante estas condiciones, Villanueva exhortó a la ciudadanía a evitar la exposición prolongada al sol durante las horas pico del día, tomar descansos frecuentes y mantenerse bien hidratada.

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¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

Aunque el panorama general será mayormente seco, la meteoróloga no descartó el desarrollo de algún aguacero o tronada durante la tarde en sectores del oeste. No obstante, de ocurrir, la actividad sería bien localizada.

El viento también será un factor determinante durante el día. Villanueva explicó que se esperan ráfagas algo elevadas.

En el sur de Puerto Rico, las condiciones de sequía mantienen vigente un comunicado de peligro de incendios forestales. La meteoróloga advirtió que, de surgir alguna incidencia de fuego, existe una alta probabilidad de que se propague debido a la combinación de suelos secos y condiciones ventosas.

Un incendio forestal fue reportado en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones.El personal de Bomberos no ha podido llegar al lugar del incendio porque se trata de un área pantanoso donde no pueden acceder ni transitar los camiones.Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón activó a la Guardia Nacional de Puerto Rico para apoyar en las labores de extinción.
1 / 16 | Entre humo y cenizas: así luce la escena del incendio forestal en Carolina . Un incendio forestal fue reportado en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones. - Alex Figueroa Cancel

Mientras, en las playas, prevalece un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las costas.

Aunque el riesgo no es alto, Villanueva recalcó que aún es posible la formación de corrientes marinas, por lo que los bañistas deben ejercer precaución.

Además, continúa en efecto una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones debido al oleaje picado provocado por los vientos.

Se espera que estas condiciones marítimas persistan, al menos, hasta mañana, viernes.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoIncendios forestalesPolvo del Sahara
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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