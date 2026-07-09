Dinamarca busca crear isla artificial que abastecerá de energía a 10 millones de hogares

Dinamarca estudia construir una isla artificial en el mar del Norte, a unas 50 millas de la península de Jutlandia, para centralizar y distribuir la electricidad generada por cientos de aerogeneradores marinos.

Según la Agencia Danesa de la Energía, el proyecto contempla una capacidad inicial de 3 gigavatios (GW), ampliable hasta 10 GW para 2040, suficiente para abastecer a unos 10 millones de hogares europeos. La infraestructura entraría en operación a partir de 2036, tres años más tarde de lo previsto originalmente.

La plataforma energética tendría una superficie mínima de casi 1.3 millones de pies cuadrados y estaría conectada mediante cables submarinos de alta tensión con Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Noruega, Bélgica y el Reino Unido. Funcionaría como un centro de distribución que recogería la electricidad generada por parques eólicos marinos para enviarla a tierra.

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Un proyecto multimillonario

El principal desafío de la iniciativa es su elevado costo, estimado en más de 210,000 millones de coronas danesas, equivalentes a entre $33,000 y $35,000 millones.

De ese monto, alrededor de $11,700 millones se destinarían a la construcción de la isla y sus muelles, mientras que el resto financiaría los parques eólicos y las interconexiones eléctricas.

Las estimaciones actuales también contemplan un sobrecosto de aproximadamente 50,000 millones de coronas danesas, equivalentes a unos $7,800 millones, respecto a los cálculos iniciales.

El impacto ambiental previsto

Además de distribuir electricidad, parte de la energía generada en la isla se utilizaría para producir hidrógeno verde mediante electrólisis, con el objetivo de abastecer sectores como el transporte marítimo y la aviación.

El proyecto pretende integrar la generación de energía eólica marina entre varios países del norte de Europa mediante una red internacional de cables submarinos de alta tensión.

Si bien la construcción tendría un impacto sobre los fondos marinos y la fauna de la zona, las autoridades prevén implementar medidas de mitigación, entre ellas convertir las barreras de protección en arrecifes artificiales para favorecer la biodiversidad.

Asimismo, la producción de hidrógeno en alta mar reduciría la necesidad de desarrollar infraestructura en tierra y disminuiría la presión sobre los ecosistemas costeros.

De alcanzar la capacidad proyectada, la isla permitiría evitar la emisión de hasta 20 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al año.

El proyecto sigue en evaluación

Dinamarca continúa evaluando la viabilidad técnica, financiera y ambiental de la iniciativa, que forma parte de un acuerdo internacional para impulsar la energía eólica marina en Europa y cuenta con el respaldo de países como Alemania, Francia y Países Bajos.

La Agencia Danesa de la Energía considera que el proyecto podría marcar un antes y un después en el desarrollo energético europeo. No obstante, su ejecución dependerá de la evolución de los costos, del respaldo internacional y de la obtención de los permisos ambientales necesarios.