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Pese a lluvias recientes: aumenta sequía moderada y la severa casi se duplica

El 82.65% del archipiélago se encuentra bajo condiciones atípicamente secas o en sequía

9 de julio de 2026 - 4:17 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Según el informe más reciente, el 50.85% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada. (Monitor de Sequía de Estados Unidos)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Pese a que en días recientes se han registrado lluvias copiosas, las condiciones de sequía moderada aumentaron en Puerto Rico, mientras que el porcentaje de la isla bajo sequía severa casi se duplicó.

RELACIONADAS

Según el informe más reciente del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, el 50.85% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada, conocida como D1.

La semana pasada, esa categoría cubría el 34.96% de la isla, por lo que el aumento fue de 15.89 puntos porcentuales.

La categoría D1 puede provocar estrés en los cultivos, llevar a agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y provocar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.

El aumento en la porción de territorio bajo D1 vino acompañado de una reducción en el porcentaje que permanece bajo condiciones atípicamente secas, clasificadas como D0, el nivel más bajo en la escala del Monitor de Sequía.

De acuerdo con el informe, el 21.26% continúa bajo el nivel D0, frente al 41.79% reportado la semana anterior.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado.El incremento ocurre en momentos en que sectores de la isla registran condiciones atípicamente secas, con áreas bajo sequía moderada y severa, particularmente en zonas del sur, una de las regiones donde históricamente se reportan más incendios forestales.Se han observado puntos calientes en municipios como Salinas, Juana Díaz, Coamo, Lajas y Cabo Rojo, zonas que suelen figurar entre las más secas de la isla.
1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada

En el contexto de Puerto Rico, esta categoría implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.

El informe también reveló un evidente aumento en los niveles de sequía severa, o D2, con un 10.53% de la isla bajo esta categoría, frente al 5.89% del informe anterior.

Dicha condición puede retrasar las siembras, afectar al sector agrícola, provocar estrés en árboles y plantas, y dar paso a medidas más estrictas de conservación o racionamiento de agua.

En conjunto, el 82.65% de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones atípicamente secas o bajo algún nivel de sequía.

Entre los municipios con áreas bajo sequía severa figuran Guánica, con 100% de su territorio; Santa Isabel, con 99.73% de su territorio; Lajas, con 99%; Salinas, con 72.37%; Juana Díaz, con 62.16%; Guayanilla, con 52.05%; Ponce, con 38.66%; Sabana Grande, con 30.87%; y Yauco, con 24.47%.

Mientras, las condiciones de sequía moderada se concentra en el interior central y este, con áreas afectadas también en el sur. Entre los municipios con el 100% de su territorio bajo sequía moderada se encuentran Barranquitas, Aibonito, Cayey, Arroyo, Caguas, Comerío, Gurabo, Naranjito, San Lorenzo, San Juan, Bayamón, Carolina y Trujillo Alto.

Un incendio forestal fue reportado en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones.El personal de Bomberos no ha podido llegar al lugar del incendio porque se trata de un área pantanoso donde no pueden acceder ni transitar los camiones.Por su parte, la gobernadora Jenniffer González Colón activó a la Guardia Nacional de Puerto Rico para apoyar en las labores de extinción.
1 / 16 | Entre humo y cenizas: así luce la escena del incendio forestal en Carolina . Un incendio forestal fue reportado en la finca Juan Pérez, ubicada entre Carolina y Piñones. - Alex Figueroa Cancel

Categorías más severas

En el caso de la sequía extrema, o D3, los impactos pueden incluir pérdida de cultivos, escasez de alimento para ganado, alteraciones en rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de acuíferos.

La categoría más alta es la sequía excepcional, o D4. Sin embargo, de acuerdo con el Monitor de Sequía, Puerto Rico ha experimentado poca o ninguna sequía excepcional desde el inicio del informe, por lo que no se registran impactos de ese nivel en el Reporte de Impactos de Sequía.

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Breaking NewsMonitor de Sequía de Estados UnidosSequía en Puerto RicoLluviaSequía
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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