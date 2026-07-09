Pese a lluvias recientes: aumenta sequía moderada y la severa casi se duplica
El 82.65% del archipiélago se encuentra bajo condiciones atípicamente secas o en sequía
9 de julio de 2026 - 4:17 PM
9 de julio de 2026 - 4:17 PM
Pese a que en días recientes se han registrado lluvias copiosas, las condiciones de sequía moderada aumentaron en Puerto Rico, mientras que el porcentaje de la isla bajo sequía severa casi se duplicó.
Según el informe más reciente del Monitor de Sequía de los Estados Unidos, el 50.85% de Puerto Rico se encuentra bajo sequía moderada, conocida como D1.
La semana pasada, esa categoría cubría el 34.96% de la isla, por lo que el aumento fue de 15.89 puntos porcentuales.
La categoría D1 puede provocar estrés en los cultivos, llevar a agricultores a conservar agua, aumentar el peligro de incendios forestales y provocar descensos en los niveles de embalses, lagos, ríos y quebradas.
El aumento en la porción de territorio bajo D1 vino acompañado de una reducción en el porcentaje que permanece bajo condiciones atípicamente secas, clasificadas como D0, el nivel más bajo en la escala del Monitor de Sequía.
De acuerdo con el informe, el 21.26% continúa bajo el nivel D0, frente al 41.79% reportado la semana anterior.
En el contexto de Puerto Rico, esta categoría implica que el caudal de ríos y quebradas se encuentra por debajo de sus niveles habituales.
El informe también reveló un evidente aumento en los niveles de sequía severa, o D2, con un 10.53% de la isla bajo esta categoría, frente al 5.89% del informe anterior.
Dicha condición puede retrasar las siembras, afectar al sector agrícola, provocar estrés en árboles y plantas, y dar paso a medidas más estrictas de conservación o racionamiento de agua.
En conjunto, el 82.65% de Puerto Rico se encuentra bajo condiciones atípicamente secas o bajo algún nivel de sequía.
Entre los municipios con áreas bajo sequía severa figuran Guánica, con 100% de su territorio; Santa Isabel, con 99.73% de su territorio; Lajas, con 99%; Salinas, con 72.37%; Juana Díaz, con 62.16%; Guayanilla, con 52.05%; Ponce, con 38.66%; Sabana Grande, con 30.87%; y Yauco, con 24.47%.
Mientras, las condiciones de sequía moderada se concentra en el interior central y este, con áreas afectadas también en el sur. Entre los municipios con el 100% de su territorio bajo sequía moderada se encuentran Barranquitas, Aibonito, Cayey, Arroyo, Caguas, Comerío, Gurabo, Naranjito, San Lorenzo, San Juan, Bayamón, Carolina y Trujillo Alto.
En el caso de la sequía extrema, o D3, los impactos pueden incluir pérdida de cultivos, escasez de alimento para ganado, alteraciones en rutinas diarias, cambios en horarios escolares, cierres de negocios, deterioro en la calidad del agua y reducción de acuíferos.
La categoría más alta es la sequía excepcional, o D4. Sin embargo, de acuerdo con el Monitor de Sequía, Puerto Rico ha experimentado poca o ninguna sequía excepcional desde el inicio del informe, por lo que no se registran impactos de ese nivel en el Reporte de Impactos de Sequía.
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