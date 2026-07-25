Asesinato en Trujillo Alto: hallan cadáver de un hombre con las manos atadas en un barranco

La Policía investiga como un asesinato el hallazgo del cuerpo de un hombre, con las manos amarradas, en un barranco del barrio Carraízo, en Trujillo Alto.

De acuerdo con la Uniformada, el hallazgo fe reportado a eso de las 3:42 p.m. del viernes, en la PR-175, kilómetro 7.2, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una situación sospechosa en el área.

Según información preliminar, al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de la víctima, quien presentaba una herida abierta detrás de la oreja izquierda.

De momento, se desconoce la identidad del occiso y las circunstancias que rodean los hechos.