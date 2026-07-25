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Fuego sin control en España: 73,000 desalojados y miles de hectáreas quemadas

Las fuertes rachas de viento cambiante han sido determinantes para la propagación de los incendios

25 de julio de 2026 - 10:11 AM

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Desde el jueves y especialmente en las últimas horas, ambos fuegos han forzado la evacuación de 38,000 personas de Ávila y unas 35,000 en Madrid, que se añaden a las miles que siguen confinadas en su viviendas. (Manu Fernandez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los dos grandes incendios forestales que asolan las provincias limítrofes de Madrid y Ávila, en el centro de España, han quemado unas 25,000 hectáreas por el momento, favorecidos por las condiciones atmosféricas, y han obligado a la evacuación de 73,000 personas de numerosos municipios.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este sábado que los dos siniestros, descontrolados y próximos entre sí, pasan a gestionarse como uno solo, de modo que se unificará el mando de la emergencia nacional declarada en la zona.

El general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, justificó la decisión para gestionar de manera conjunta los fuegos y “ganar tiempo” en una situación crítica de miles de hectáreas quemadas.

La gravedad de la situación es tal que el municipio de Cenicientos, donde se instalaría el mando único, tuvo que ser también desalojado y ahora se trasladará a Navalcarnero.

Cientos de bomberos, respaldados por helicópteros y aeronaves de ala fija, lucharon por contener un incendio forestal en España que ha cobrado la vida de al menos 12 personas.Ha sido descrito por las autoridades como uno de los más mortíferos en España.Las autoridades evacuaron de forma preventiva a 1,448 personas de unas 11 zonas.
1 / 9 | 📷 Un paisaje reducido a cenizas: impactantes imágenes del mortal incendio en España. Cientos de bomberos, respaldados por helicópteros y aeronaves de ala fija, lucharon por contener un incendio forestal en España que ha cobrado la vida de al menos 12 personas. - Gregorio Marrero

Desde el jueves y especialmente en las últimas horas, ambos fuegos han forzado la evacuación de 38,000 personas de Ávila y unas 35,000 en Madrid, que se añaden a las miles que siguen confinadas en su viviendas.

Los 30,000 nuevos desalojados pertenecen a nueve localidades del valle del río Tiétar, de gran valor medioambiental; siete de Ávila y dos de Madrid.

La “gran preocupación” y la “prioridad absoluta” en estos momento es “salvar vidas y garantizar las evacuaciones seguras” y hasta el momento no se reportan daños personales relevantes, argumentó ante la prensa el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

130,000 hectáreas quemadas desde enero

Sánchez visitó la zona afectada y asistió a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde constató que la situación “sigue siendo compleja” por la incertidumbre sobre la dirección e intensidad de los vientos, que impiden controlar el fuego.

En lo que va de 2026, apuntó Sánchez, ya hay 130,000 hectáreas quemadas por los incendios en España, 5,000 de ellas hoy, por lo que insistió en la necesidad de un pacto de Estado contra la emergencia climática.

Hasta la fecha son ya entre 13,000 y 15,000 las hectáreas quemadas en la provincia de Ávila y cerca de 10,000 en la de Madrid, según datos provisionales del Ministerio del Interior, aunque las autoridades regionales madrileñas hablan ya de 12,000 hectáreas.

Las fuertes rachas de viento cambiante, de hasta 60 kilómetro por hora, han sido determinantes para esta propagación veloz del fuego.

España pidió ayuda europea para hacer frente a la situación crítica y contará con dos aviones despegados desde Grecia y otros tantos desde Italia, así como un destacamento portugués.

Otros focos

Aparte de estos dos incendios catastróficos del centro de España, un rosario de fuegos afectan a otras parte del país, aunque menos intensos, como en las provincias de León (norte), Huesca y Teruel (noroeste) y Córdoba (sur).

Las últimas semanas fueron especialmente graves en la provincia de Almería (sureste), donde murieron 13 personas y ardieron 7,000 hectáreas.

Y hace tan solo unos días, el fuego devoró 32,000 hectáreas forestales de la Sierra Norte de Guadalajara (centro), el segundo siniestro más grande de este tipo en España desde que hay registros.

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