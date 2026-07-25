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Irán asegura que seguirá atacando intereses de Estados Unidos hasta su “rendición total”

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada de los enfrentamientos iniciada hace dos semanas

25 de julio de 2026 - 10:35 AM

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Columnas de humo negro marcan el lugar donde se produjeron explosiones cerca de una base militar que alberga a tropas estadounidenses en la ciudad de Irbil, en el norte de Irak, el 24 de julio de 2026. (Stella Martany)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Irán afirmó este sábado que sus ataques contra intereses estadounidenses continuarán “hasta la rendición total del enemigo”, en medio de una nueva escalada del conflicto entre ambos países, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que las conversaciones con Teherán continúan pese a los ataques cruzados.

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“Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”, aseguró el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr, en un mensaje difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Zolqadr, que sustituyó a Alí Lariyani en el cargo tras su muerte en bombardeos israelí-estadounidenses, afirmó que las ofensivas de Teherán contra objetivos estadounidenses en países de Oriente Medio no cesarán hasta vengar “la sangre de los niños inocentes”.

Entre ellos están los 168 menores fallecidos en un ataque contra una escuela de primaria en Minab en el primer día de la guerra contra Irán lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, y los de sus familiares muertos el 28 de febrero por un bombardeo lanzado por Israel y Estados Unidos que dio inicio a su más reciente guerra, estaban a bordo de un camión.Dos personas que protestan portan una pancarta con el lema "Maten a Trump", mientras que otra ondea una pancarta antiestadounidense durante el cortejo fúnebre.
1 / 20 | Con reclamos de venganza contra Donald Trump: despiden a líder supremo de Irán, Alí Jamenei. Irán inició el lunes una procesión por su capital, Teherán, para el funeral del difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. - Altaf Qadri

“Cada columna de humo en la región significa que ha sido alcanzado un centro militar, de seguridad o financiero de Estados Unidos”, sostuvo Zolqadr.

Las declaraciones se producen en medio de una nueva escalada de los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos, iniciada hace dos semanas, después de que Trump diera por terminado el alto el fuego tras ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Ante los ataques estadounidenses contra territorio iraní, especialmente en el sur del país, Teherán ha respondido con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en varios países de la región, como Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros.

Estas acciones han causado la muerte de cuatro soldados estadounidenses, elevando a 18 el número de bajas militares norteamericanas desde el inicio del conflicto.

Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”.Mientras se acerca un posible acuerdo con Estados Unidos, un grupo de personas en Irán participó de una ceremonia en honor a los soldados caídos en la guerra. En Estados Unidos y en Israel también realizan actos de recordación a los soldados caídos.
1 / 10 | En fotos: Irán rinde homenaje a los caídos en la guerra con Estados Unidos e Israel. Estados Unidos ha bloqueado los puertos iraníes durante más de un mes, y Trump dijo el domingo que el bloqueo “se mantendrá plenamente vigente hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo”. - Vahid Salemi

Irán, por su parte, ha informado de unos 55 muertos durante la nueva escalada registrada en julio.

No obstante, Trump afirmó el viernes que las conversaciones con Irán continúan pese a los ataques cruzados tras la ruptura de la tregua, aunque aseguró que no considera que Teherán esté “listo” todavía para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

El jueves, Trump declaró al portal estadounidense Axios que está considerando lanzar un “ataque masivo” contra la República Islámica.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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