Cámara baja federal rechaza la guerra en Irán, pero el Senado frena una resolución similar

Washington D.C. - Por segunda vez, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves (214-208) una resolución que representa un rechazo a la guerra estadounidense en Irán, al reclamar al presidente Donald Trump que pida autorización al Congreso antes de continuar los ataques militares en contra del país persa.

En el Senado, al mismo tiempo, la mayoría republicana frenó (49-47) una resolución parecida del demócrata Chris Van Hollen (Maryland).

Cuatro congresistas republicanos –Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio) y Thomas Massie (Kentucky)– votaron en la Cámara baja a favor de la resolución de la demócrata Pramila Jayapal (Washington), que no sería vinculante para Trump.

La medida busca que el presidente retire las tropas de las operaciones militares contra Irán hasta que consiga autorización del Congreso. “Es una guerra que nos ha costado vidas, dinero y alza en el costo de la gasolina”, dijo Jayapal, en una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio, tras la votación, que cerró las sesiones de la Cámara de Representantes hasta el 31 de agosto.

PUBLICIDAD

En el Senado, solo la republicana Susan Collins (Maine) votó a favor de la resolución. Dos senadores que apoyaron en junio la medida, Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky), no votaron.

Mientras, el senador Bill Cassidy (Luisiana), que en junio votó a favor, esta vez votó en contra, al indicar que la administración de Trump le ha ofrecido suficiente información.

Por el lado demócrata, el senador John Fetterman (Pensilvania) volvió a votar en este asunto con la mayoría republicana.

1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari 1 / 11 En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. Mohammed Zaatari Compartir

Tras el colapso de un cese el fuego, el Pentágono ha indicado que ha bombardeado en Irán durante 12 noches consecutivas.

Esta semana, el secretario de Defensa, Peter Heghseth, estimó en $37,500 millones el costo financiero para Estados Unidos de la guerra, que ha cobrado ya, según varios informes, la vida de 17 militares desde que comenzó en febrero. Más de 500 han sido heridos.

Solo en julio, cerca de 100 militares estadounidenses han resultado heridos, según el portavoz del Pentágono. En Irán, las muertes civiles y militares han sido estimadas en más de 3,500.

“Trump metió a Estados Unidos en este desastre en Irán y ha dejado claro que no está dispuesto ni es capaz de sacarnos de él. Por el bien de nuestros militares, sus familias y los trabajadores de todo el país que están sufriendo por el aumento en el costo de la vida y el precio de la gasolina, los republicanos del Senado deben unirse a nosotros y poner fin a la guerra de Trump en Irán”, indicó, por su parte, el líder de la minoría del Senado, el demócrata Charles Schumer (Nueva York).