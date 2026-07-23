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Cámara baja federal rechaza la guerra en Irán, pero el Senado frena una resolución similar

Cuatro congresistas republicanos se unieron a una medida demócrata cameral

23 de julio de 2026 - 1:44 PM

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Hubo votaciones contradictorias en el Congreso en torno a la guerra de Estados Unidos contra Irán. (WILL OLIVER)
José A. Delgado
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com

Washington D.C. - Por segunda vez, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves (214-208) una resolución que representa un rechazo a la guerra estadounidense en Irán, al reclamar al presidente Donald Trump que pida autorización al Congreso antes de continuar los ataques militares en contra del país persa.

En el Senado, al mismo tiempo, la mayoría republicana frenó (49-47) una resolución parecida del demócrata Chris Van Hollen (Maryland).

Cuatro congresistas republicanos –Brian Fitzpatrick (Pensilvania), Tom Barrett (Michigan), Warren Davidson (Ohio) y Thomas Massie (Kentucky)– votaron en la Cámara baja a favor de la resolución de la demócrata Pramila Jayapal (Washington), que no sería vinculante para Trump.

La medida busca que el presidente retire las tropas de las operaciones militares contra Irán hasta que consiga autorización del Congreso. “Es una guerra que nos ha costado vidas, dinero y alza en el costo de la gasolina”, dijo Jayapal, en una conferencia de prensa en las escalinatas del Capitolio, tras la votación, que cerró las sesiones de la Cámara de Representantes hasta el 31 de agosto.

En el Senado, solo la republicana Susan Collins (Maine) votó a favor de la resolución. Dos senadores que apoyaron en junio la medida, Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky), no votaron.

Mientras, el senador Bill Cassidy (Luisiana), que en junio votó a favor, esta vez votó en contra, al indicar que la administración de Trump le ha ofrecido suficiente información.

Por el lado demócrata, el senador John Fetterman (Pensilvania) volvió a votar en este asunto con la mayoría republicana.

Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra.El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques del lunes en el sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.Trump ha introducido un nuevo ángulo en las negociaciones para un acuerdo sobre la guerra, al afirmar que cualquier pacto para poner fin al conflicto debería incluir el requisito de que varios países más, entre ellos Arabia Saudí y Pakistán, se sumen a los Acuerdos de Abraham, una serie de convenios diplomáticos, económicos y de seguridad impulsados por Estados Unidos.
1 / 11 | En fotos: Destrucción, heridos y molestias tras nuevo ataque de Estados Unidos a Irán. Irán denunció el martes los ataques más recientes de Estados Unidos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, mientras continúan las negociaciones hacia un posible acuerdo para poner fin a la guerra. - Mohammed Zaatari

Tras el colapso de un cese el fuego, el Pentágono ha indicado que ha bombardeado en Irán durante 12 noches consecutivas.

Esta semana, el secretario de Defensa, Peter Heghseth, estimó en $37,500 millones el costo financiero para Estados Unidos de la guerra, que ha cobrado ya, según varios informes, la vida de 17 militares desde que comenzó en febrero. Más de 500 han sido heridos.

Solo en julio, cerca de 100 militares estadounidenses han resultado heridos, según el portavoz del Pentágono. En Irán, las muertes civiles y militares han sido estimadas en más de 3,500.

Trump metió a Estados Unidos en este desastre en Irán y ha dejado claro que no está dispuesto ni es capaz de sacarnos de él. Por el bien de nuestros militares, sus familias y los trabajadores de todo el país que están sufriendo por el aumento en el costo de la vida y el precio de la gasolina, los republicanos del Senado deben unirse a nosotros y poner fin a la guerra de Trump en Irán”, indicó, por su parte, el líder de la minoría del Senado, el demócrata Charles Schumer (Nueva York).

En tanto, Trump dijo, en una entrevista con Axios, que considera ordenar “un ataque masivo, más grande que nunca”, en contra de Irán.

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Congreso de Estados UnidosIránSenado de Estados UnidosGuerras
ACERCA DEL AUTOR
José A. Delgado
José A. DelgadoArrow Icon
Nacido en San Juan. Graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico. Tiene estudios en Derecho. Ha trabajado en radio, televisión y prensa escrita. Estuvo 17...
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