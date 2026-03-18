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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Enfrentará juicio madre acusada de asesinar a su hija de tres años

Los hechos ocurrieron en marzo de 2022 en un apartamento del residencial Luis Llorens Torres

18 de marzo de 2026 - 9:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Glorimar Nieves López enfrentará juicio por asesinato en primer grado por la muerte de su hija de tres años en hechos ocurridos en 2022. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Jimmy Sepúlveda Lavergne, del Tribunal de San Juan, encontró causa para juicio por asesinato en primer grado contra una madre que presuntamente provocó la muerte de su hija de tres años en hechos ocurridos en 2022 en el residencial público Luis Llorens Torres.

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Sepúlveda Lavergne, indicó el Departamento de Justicia, señaló la vista lectura de acusación para Glorimar Nieves López para el 25 de marzo, mientras que el juicio comenzará el 23 de abril.

De acuerdo con la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2022. Nieves López, supuestamente, golpeó a la víctima, Jamilet Almar Muñiz Nieves, en el área del estómago, impacto que le provocó una ruptura en el hígado que le causó la muerte.

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Breaking NewsDepartamento de JusticiaPolicía de Puerto RicoDivisión de HomicidiosCICResidencial Luis Llorens TorresMuertesAsesinatosMenores de edad
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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