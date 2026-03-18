Enfrentará juicio madre acusada de asesinar a su hija de tres años
Los hechos ocurrieron en marzo de 2022 en un apartamento del residencial Luis Llorens Torres
18 de marzo de 2026 - 9:20 PM
18 de marzo de 2026 - 9:20 PM
El juez Jimmy Sepúlveda Lavergne, del Tribunal de San Juan, encontró causa para juicio por asesinato en primer grado contra una madre que presuntamente provocó la muerte de su hija de tres años en hechos ocurridos en 2022 en el residencial público Luis Llorens Torres.
Sepúlveda Lavergne, indicó el Departamento de Justicia, señaló la vista lectura de acusación para Glorimar Nieves López para el 25 de marzo, mientras que el juicio comenzará el 23 de abril.
De acuerdo con la pesquisa del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, los hechos ocurrieron el 5 de marzo de 2022. Nieves López, supuestamente, golpeó a la víctima, Jamilet Almar Muñiz Nieves, en el área del estómago, impacto que le provocó una ruptura en el hígado que le causó la muerte.
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