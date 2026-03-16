Hombre muere sentado en un banco frente a una clínica en Humacao

La Policía investiga este lunes el fallecimiento de un hombre que fue encontrado sentado en un banco frente a una instalación hospitalaria en la avenida Font Marcelo, en Humacao.

De acuerdo con un informe preliminar, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un caso médico, ya que el individuo no respondía.

“Al llegar al lugar, los policías municipales de Humacao localizaron sentado en un banco a un hombre de 45 a 50 años, que al momento no ha sido identificado, el cual los paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales”, informó la Uniformada.

El hombre no presentaba signos de violencia. La Policía investiga el caso como una muerte sin causa determinada.