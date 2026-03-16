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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hombre muere sentado en un banco frente a una clínica en Humacao

La Policía investiga el fallecimiento de la persona, de unos 45 a 50 años

16 de marzo de 2026 - 9:27 AM

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De acuerdo con un informe preliminar, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un caso médico, ya que el individuo no respondía. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

La Policía investiga este lunes el fallecimiento de un hombre que fue encontrado sentado en un banco frente a una instalación hospitalaria en la avenida Font Marcelo, en Humacao.

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De acuerdo con un informe preliminar, las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un caso médico, ya que el individuo no respondía.

“Al llegar al lugar, los policías municipales de Humacao localizaron sentado en un banco a un hombre de 45 a 50 años, que al momento no ha sido identificado, el cual los paramédicos certificaron la ausencia de signos vitales”, informó la Uniformada.

El hombre no presentaba signos de violencia. La Policía investiga el caso como una muerte sin causa determinada.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao y el fiscal Pedro Anca están a cargo de la investigación.

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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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