Causa para arresto contra hombre que habría provocado la muerte a otro conductor en Mayagüez

El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto contra un hombre que presuntamente ocasionó la muerte de un conductor mientras conducía de manera negligente, en marzo pasado, por la PR-2, entre Hormigueros y Mayagüez, informó la Policía.

El fiscal Esteban Miranda radicó cargos criminales contra Luis Daniel Cruz Rodríguez, de 36 años, residente del barrio Miradero, en Mayagüez, por violaciones a la Ley 22 de Tránsito por la muerte, el pasado 20 de marzo, de Enrique Miguel Babilonia Delgado, en la mencionada vía pública.

Padilla Galiano le impuso al imputado una fianza de $5,000 que pudo prestar mediante un fiador privado, quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar el próximo 6 de abril en el mismo tribunal.

Según la investigación realizada por la Policía, Cruz Rodríguez conducía un vehículo Ford Ranger de 2009 por la PR-2 cuando, al llegar a la intersección con la avenida Hiram D. Cabassa, supuestamente, de manera temeraria, no se detuvo en la luz roja e impacto el Toyota Corolla de 2017 que conducía Babilonia Delgado, cuando hacía un viraje a la derecha con la luz del semáforo a su favor.

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