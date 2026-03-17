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Causa para arresto contra hombre que habría provocado la muerte a otro conductor en Mayagüez

Luis Daniel Cruz Rodríguez enfrenta cargos criminales por violaciones a la Ley 22 de Tránsito

17 de marzo de 2026 - 6:23 PM

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Mallete de un juez.
El fiscal Esteban Miranda radicó cargos criminales contra Luis Daniel Cruz Rodríguez de 36 años, residente del barrio Miradero de Mayagüez, por violaciones a la Ley 22 de Tránsito por la muerte el pasado 20 de marzo de Enrique Miguel Babilonia Delgado. (Shutterstock)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El juez Luis Padilla Galiano, del Tribunal de Mayagüez, encontró causa para arresto contra un hombre que presuntamente ocasionó la muerte de un conductor mientras conducía de manera negligente, en marzo pasado, por la PR-2, entre Hormigueros y Mayagüez, informó la Policía.

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El fiscal Esteban Miranda radicó cargos criminales contra Luis Daniel Cruz Rodríguez, de 36 años, residente del barrio Miradero, en Mayagüez, por violaciones a la Ley 22 de Tránsito por la muerte, el pasado 20 de marzo, de Enrique Miguel Babilonia Delgado, en la mencionada vía pública.

Padilla Galiano le impuso al imputado una fianza de $5,000 que pudo prestar mediante un fiador privado, quedando en libertad hasta la fecha de su vista preliminar el próximo 6 de abril en el mismo tribunal.

Según la investigación realizada por la Policía, Cruz Rodríguez conducía un vehículo Ford Ranger de 2009 por la PR-2 cuando, al llegar a la intersección con la avenida Hiram D. Cabassa, supuestamente, de manera temeraria, no se detuvo en la luz roja e impacto el Toyota Corolla de 2017 que conducía Babilonia Delgado, cuando hacía un viraje a la derecha con la luz del semáforo a su favor.

El infortunado falleció como consecuencia de los traumas recibidos tras el impacto.

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Breaking NewsTribunal de MayagüezPolicía de Puerto RicoMuertesAccidentes de Tránsito
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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