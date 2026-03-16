Causa para arresto contra pareja que presuntamente se apropio de sobre $68,000 de una empresa

La jueza Vanessa Rozo Ortega, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto contra una pareja imputada de ejecutar un presunto esquema fraudulento mediante el cual se apropiaron de más de $68,000 de una empresa privada.

El Departamento de Justicia indicó, en declaraciones escritas, que Elimar Medina Colón, de 45 años, enfrenta dos cargos por apropiacion ilegal agravada, un cargo por fraude y 11 cargos por apropiación ilegal de identidad.

La fiscal Reina Colón Quiñones, de la Fiscalía de Caguas, también formuló un cargo de apropiación ilegal agravada contra el esposo de Medina Colón, Alexis Carrasquillo Reyes (46 años).

Tras analizar la prueba desfilada, Rozo Ortega encontró causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza de $7,000 a Medina Colón, y de $500 a Carrasquillo Reyes. Ambos imputados prestaron el monto requerido. La vista preliminar se celebrará el 25 de marzo. Justicia añadió que los abogados de los imputados se hallanaron a la determinación.

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Según la pesquisa de la Policía y de la División de Delitos Económicos de Justicia, Medina Colón, supuestamente, se aprovechó de su posición como gerente de recursos humanos de la empresa Enco Manufacturing para apropiarse de sobre $68,000.

Medina Colón, presuntamente, se apropió de la identidad de 11 empleados para cobrar sus salarios. Medina Colón, según Justicia, recibió los depósitos en su propia cuenta de banco y en una cuenta perteneciente a su hija menor de edad y luego depositó los fondos en le cuenta bancaria de Carrasquillo Reyes.